Panamá: el siguiente lugar | La Prensa Panamá

Una comunidad planificada son barrios de uso mixto, con una gran cantidad de servicios. Suelen tener centros deportivos, lagos, parques, espacios públicos, jardín de niños, piscinas, tiendas, restaurantes, negocios, escuelas, universidades, centros culturales, centros médicos, etc. Son desarrollos nuevos construidos en terrenos no urbanizados. Para ser un startup city, deben tener una visión fuerte, cómo proyectarse sin automóviles, ser un pueblo ecológico o autosuficiente en energía. Ejemplos de estas ciudades: Cayalá, Celebration, Culdesac, Kalu Yala, Las Catalinas, Porta Norte, etc. El patrón típico entre estos lugares son los espacios públicos activos y la caminabilidad que, lamentablemente, es poco común.

