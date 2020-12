Panamá, el segundo país del continente con mayor número de pruebas aplicadas para la detección del coronavirus

“Hemos encontrado locales que por temas económicos solo tiene una o dos personas trabajando, casos donde el colaborador toma la temperatura y cobra, esto no puede ser así. Además, estamos encontrado restaurantes que no tienen siquiera permiso de operación sanitaria, lo cual ya es una falta grave y han sido citados para su sanción correspondiente”, puntualizo Israel Cedeño, el director regional de Salud Metropolitana.

El Minsa, también comentó que en los operativos para verificar el cumplimiento de los protocolos covid-19 han encontrado que muchos locales no lo han establecido porque no lo tienen redactado ni mucho menos lo están ejecutando.

You May Also Like