Panamá dice ‘Sí acepto’ | La Prensa Panamá

Desde 2016, son cuatro las parejas, y que representan a miles más, que esperan una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Corte que se niega a impartir justicia, no reconociendo el derecho de parejas del mismo sexo a que el Estado les trate en igualdad ante parejas heterosexuales. Esta espera es un trato diferenciado e injusto, ya que por ser gays o lesbianas no tenemos un verdadero acceso a la justicia, condición indispensable de toda democracia. Enrique y John, Álvaro y Ken, Yami y Jessica, Juan y Juan, y tantas otras parejas, llevan un lustro siendo ignorados por el Estado que está supuesto a protegerles.

