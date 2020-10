Panamá debe reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo

Este no es un sueño imposible. En julio, el gobierno panameño consiguió un adelanto importante a favor de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT). En respuesta a actos de discriminación ocurridos durante la cuarentena por géneros, cinco ministerios de gobierno y la Defensoría del Pueblo emitieron una declaración en la que expresaron que “el Gobierno Nacional rechaza cualquier tipo de hostilidad, violencia, xenofobia, homofobia, transfobia o discriminación”. Al invocar las obligaciones internacionales que asumió el país, altos funcionarios demostraron un firme compromiso político con los principios de igualdad y no discriminación.

