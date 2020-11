Panamá debe fortalecer su recaudación tributaria para ser más “democrática”

“Seguramente uno de los puntos que más le duele a Panamá es que comienza a ser vista por inversores extranjeros como un lugar no deseado, algo que no beneficia porque gran parte del crecimiento económico del país descansa en el ámbito servicios y el financiero”, explicó Medina.

Entre las recomendaciones que el documento recoge destaca “el cumplimiento de la normativa internacional en materia de transparencia fiscal y financiera”, pues aunque ya no está considerado como un paraíso fiscal, aún es un país no cooperante y está incluida en listas “grises” como la de GAFI.

Añadió que “es indiscutible que Panamá tiene un problema de no sostenibilidad fiscal en el sentido de que los ingreso del Estado no son suficientes en el gasto público”, lo que conlleva a “un incremento de la deuda, que está en un nivel manejable, pero el hecho de que las calificadoras reduzcan la perspectiva denota que hay alguna complicación que debe ser atendida”.

You May Also Like