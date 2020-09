Panamá debe definir imagen como destino turístico

De Saint Malo recalcó que Panamá tiene elementos que pueden marcar la diferencia, pero advierte que ya no hay tiempo para seguir pensando en lo que se debe hacer. “Hay que comenzar a ejecutar los planes de promoción”, porque nadie visita un destino del que no se habla.

Pero lamentablemente, desde los tiempos en los que se implementó el eslogan “My Name is Panamá”, en 1986, la población no se ha sentido identificada con una marca turística, comentó De Saint Malo.

You May Also Like