Panamá contrata abogados para defenderse de la española Sacyr

En este arbitraje, Sacyr no establece el monto del reclamo y amparada en el acuerdo bilateral alega que Panamá no protegió su inversión y no le dio el trato de nación más favorecida, entre otros. Foley Hoag presta los servicios desde septiembre de 2018, pero el contrato todavía debe aprobarlo el Consejo de Gabinete y ser refrendado por la Contraloría General de la República.

You May Also Like