Panamá con bajo nivel en el Ranking de Sendos Deportes para Tokío, Japón, 2021

La Nota Suelta. Un escrito de la Agencia ‘EFE’ del 12 de febrero, originado en La Habana, Cuba, tituló: “Baloncesto Cubano no jugará en la ventana competitiva para la Copa América de 2022. Contenido: “La selección masculina cubana de baloncesto no asistirá a la ventana competitiva clasificatoria para la Copa América de 2022, que acogerá Puerto Rico desde el próximo 15 de febrero, a causa de la emergencia epidemiológica generada por Covid-19 ha impactado en la preparación y convocatoria de los principales jugadores de la isla. Además aludió dificultades para garantizar el visado a todo los integrantes de la delegación cubana para su asistencia al evento deportivo que se disputará hasta el 22 de febrero en Puerto Rico.

Uno de los deportes que debe ser de mucha preocupación, con el acercamiento de los XXXII ‘JO’ de Verano, 2021, es la Federación de Lucha que preside ÁNGEL REIRA, que fue reelecto para el periodo, 2019-2022. La Lucha tiene las siguientes modalidades. Grecorromano que es solo de hombres. Lucha Estilo Libre, donde compiten ambos sexos. El Grego tiene 10 categorías. Veamos el ranking actual, donde me limitaré a dar la posición de los atletas latinos, y los demás de América: 55 KILOS. N°3), Max Emiliani Nowry (USA). N°14), Akhtar Imran, (CAN). 60 KILOS. N°12), Dicther Toro Castañeda, (Colombia). N°17) F. Leslie Mitchell, (USA). 63 KILOS. (N°14) Roberto Mango Ryan, (USA). N°19), Andrés Roberto Montano Arroyo, (Ecuador). 67 KILOS: N°1) ISMAEL BORRERO MOLINA, (Cuba) N°10), Anthony Javier Fuentes, (Venezuela) N° 15) Diego Martínez, (México).N°19) Alejandro Sancho, (USA).

You May Also Like