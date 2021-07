Panamá cerrará con una deuda pública de $40 mil millones

“Si el país no cambia su modelo económico y seguimos haciendo lo mismo con una deuda tan alta las futuras generaciones no tendrán los recursos para enfrentar nuevas inversiones y se paraliza las proyecciones económicas. Podemos llegar incluso a una quiebra en donde el país no tenga como pagar sus deudas”, afirmó.

El expresidente del Colegio Nacional de Economista, Olmedo Estrada, dijo que endeudarse no es malo, pero si es para pagar gastos, planilla no es una buena decisión.

