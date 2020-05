Panamá Black Weekend no se realizará por la pandemia

De acuerdo con Apacecom , no obtuvieron las ventas esperadas porque no hubo promoción de la actividad en el extranjero, por ende no llegaron los turistas que se esperaban, aunado a la desaceleración que hay en el mercado local.

“Vamos a evaluar para ver si lo hacemos el próximo año, aunque podríamos hacerlo este año de manera interna o no a nivel internacional como fue concebido. Sin embargo, cuando se de la reapertura de los centros comercialers vamos hacer una análisis si es viable o no hacerlo”, expresó a Panamá América.

