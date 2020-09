Panamá baja su Rt ; ya hay 100 mil casos de Covid-19

Ante el levantamiento de la medida de restricción de movilidad por género a partir de este 14 de septiembre, así como la flexibilización del toque de queda —que ahora será desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a sábado, con excepción de las provincias de Bocas del Toro, Colón y Chiriquí, cuyo toque es de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.—, los especialistas plantean que no se debe bajar la guardia y mantener las medidas de prevención.

