Panamá avanza en vacunación de 4.3 millones de personas

Según datos del sitio Our World in Data, el pasado 26 de abril se superaron los mil millones de inyecciones administradas en el mundo, más de la mitad de las cuales se han puesto en el último mes. La vacunación alcanza a más de 190 territorios y países de todo el planeta, entre ellos, Panamá. Sin embargo, existe una gran diferencia entre continentes.

