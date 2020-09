Panamá, aún en riesgo de reaceleración del virus

“La pandemia no se va a resolver el día de mañana ni en un mes, como país estamos esperando un posible rebrote por apertura del comercio. Estamos trabajando arduamente para que ese rebrote no sea de gran impacto”, añadió.

Arturo Rebollón, epidemiólogo de la University of South Florida, manifestó que se requiere ser mejores protegiendo a los no infectados del país, ya que contamos con un mejor sistema de captación de contactos, hay mejores protocolos de bioseguridad de clientes y colaboradores, pero hay más personas susceptibles circulando en las calles debido a la apertura económica.

