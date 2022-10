Panamá arrastra brecha en innovación gubernamental

Sostiene que desde la AIG, entidad rectora del Estado en temas de tecnología, se han identificado compras en entidades gubernamentales, en temas tecnológicos, que no van alineadas con la transparencia, modernización y eficiencia del Estado. “Son muchas compras sin sentido que no le añaden ningún valor al servicio que se quiere brindar al ciudadano”, agregó el líder de la estrategia Panamá Digital, clave durante la pandemia de la covid-19.

