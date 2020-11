Panamá apuesta al desarrollo de la industria de astilleros

Lino Arosemena, de Talleres Industriales, dijo que con la pandemia, la industria se ha tenido que reinventar y en el caso de su empresa, ha ofrecido servicios de reparación a flote para mantener la actividad. “Ahora mismo no hay trabajo que no se pueda realizar a flote en el anclaje, pero con un nivel de complejidad mayor”, añadió Arosemena.

You May Also Like