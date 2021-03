Panamá ante un callejón con salida constituyente

Uno de los sinsabores que se amarra al proceso de convocatoria de una Asamblea Constituyente, es que los tiempos requeridos para recoger las firmas, convocar a las elecciones, producir un documento y someterlo a referéndum, todo lo cual establece la Constitución actual, nos dejaría en el 2024, en ese momento ya estarían decididas las reglas de las elecciones, y los candidatos para los codiciados cargos públicos. Lo que causaría que en la práctica, la nueva Constitución no afectaría las reglas del juego del 2024, si no hasta el 2029 como se mencionó anteriormente.

You May Also Like