Panamá, ante el reto de ser una economía desarrollada

Desde el sector privado se ha entendido que el Gobierno contrate más deuda para suplir la falta de ingresos, pero también se reclama un esfuerzo desde el punto de vista del gasto operativo. Al respecto, la economista Luisa Turolla dijo que la necesidad inmediata es de inyectar dinero a la economía, pero la crítica es con qué velocidad están trabajando las instituciones para hacer un ajuste en el gasto. Aunque en el corto plazo hay dificultad para hacer recortes de personal, se deberían promover acciones que permitan esos ajustes por vías no tan traumáticas, como no reemplazar a personas que se están jubilando o implementar planes de retiro voluntario, comentó. Mientras, desde algunas instituciones públicas hay señales que van en sentido contrario, como por ejemplo, la propuesta de creación de nuevos corregimientos. “Son mensajes contradictorios que no crean confianza”, dijo Turolla.

You May Also Like