Panamá ahora se enfoca en Jamaica

“Hoy hemos tenido el partido muy claro para ganar, pero no lo hemos conseguido. Pudimos mantener la portería en cero, pero arriba no ha sido posible marcar”, detalló.

“Estamos tranquilos por el trabajo que se hizo, satisfechos. Pero sabemos que no nos alcanzó, así que tenemos que hacer algo más. Hay que ser autocríticos también en lo que hicimos mal en el primer tiempo, donde entramos un poco perdidos, pero lo bueno es que en el segundo tiempo se vio un Panamá dominante, con ganas de ganar y con eso me quedo”, comentó tras el duelo el volante Édgar Yoel Bárcenas.

