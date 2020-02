Panamá adelanta agresiva campaña para rescatar su imagen ante inclusión en lista negra de la Unión Europea

Así lo reveló en el noticiero matutino de Telemetro Reporta Erika Mouynes Viceministra en el Ministerio de Relaciones Exteriores quien resaltó que “no se ha hecho una evaluación técnica de Panamá , no ha venido ningún equipo técnico y no nos han preguntado nada específicamente, entonces lo que hicieron fue que copiaron los resultados que dio GAFI y OCDE”.

