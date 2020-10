Panamá acumula 119.666 casos de la COVID-19 y 2.482 defunciones

Panamá sumó este sábado 825 nuevos casos de COVID-19 y 8 muertes, que hacen un total de 119.666 contagios confirmados y 2.482 defunciones por la enfermedad en 217 días de pandemia.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los hospitalizados suman 836, de ellos 724 en sala general y 112 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Aislados en su domicilio con cuadros leves permanecen 20.366 personas, y otras 430 en hoteles que funcionan como hospitales.

Panamá, desde el 9 de marzo pasado que se descubrió el primer contagio, ha aplicado 540.1175 pruebas de detección de casos de COVID-19, con 7.029 nuevos test en las últimas 24 horas, que arrojan una positividad de 11,7 %.

Los test por millón de habitantes ascienden a 126.253 en Panamá, que tiene una letalidad por el COVID-19 del 2,1 %, de las más bajas de la región.

Las defunciones según con el rango de edad se concentra entre las personas de 60 a 70 años (1.195) y mayores de 80 (621).

Cortizo pide que se cuiden

Las zonas del país con más contagios siguen siendo las provincias de Panamá, donde está la capital, y la aledaña de Panamá Oeste, con 58.859 y 20.594, respectivamente.

El país centroamericano, en plena reapertura económica por una mejora en los índices pandémicos, promulgó el jueves los decretos con nuevas medidas de reactivación económica a nivel nacional y de movimiento de personas a partir del próximo lunes.

El presidente del país, Laurentino Cortizo, pidió hoy a la población “que nos cuidemos” cumpliendo con las medidas de bioseguridad, para evitar un repunte de casos que lleve nuevamente a un confinamiento.

“Nosotros no queremos tomar decisiones para regresar a un confinamiento, los pasos hacia atrás a mí no me gustan, me gustan es los pasos hacia adelante, pero si tengo que tomar decisiones las voy a tomar como presidente”, advirtió el mandatario.

El lunes se reactivarán hoteles, moteles, hoteles rurales, sitios de hospedajes y servicios complementarios, y las piscinas a un 25 % de su capacidad.

También las actividades turísticas, transporte no esencial (recreativos y turismo), industrias Creativas y culturales, academias de música, arte y danza, cines, teatros, museos, galerías y sitios turísticos de estructuras cerradas, al 50 % de su capacidad, y la aviación internacional.

Las mismas operarán todos los días, con excepción de los horarios de toque de queda y en los lugares donde se estableció cuarentena total.

Leer también: Mujer discapacitada permanece desaparecida en las aguas del río Chiriquí Viejo

Prioridad… la salud mental

Las autoridades destacaron este sábado que se han reforzado las intervenciones en el sistema público sanitario para abordar el tema de salud mental es una prioridad del Minsa, “más durante estos meses de pandemia”.

En los últimos meses se han dado atenciones de salud mental que están vinculadas a trastornos de ansiedad, las alteraciones en los patrones de sueño, alimentación, miedo, cambios de humor, entre otras.

El abuso físico, sicológico y sexual también están ligados a los trastornos de salud mental, lo cuales generan en las personas temor, ansiedad, angustia y depresión.

Por ello, el empeño es en mejorar la atención y enfocarse en la prevención y atención oportuna, a través de plataformas digitales, líneas de atención y redoblando la dotación de recursos a centros de atención médica como el Instituto de Salud Mental, de acuerdo con la información oficial.

Leer también: Sacan madera del área de Espinar, Colón