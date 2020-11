Panamá acopia 163.453 casos de coronavirus y 3.039 muertes por la enfermedad

“Tenemos estrategias nuevas en las que no necesariamente vamos a tener que cerrar los sectores económicos, sino que podemos hacer cercos sanitarios, como he dicho anteriormente, una calle, un edificio, un corregimiento, un distrito, buscando la manera de mantener ese equilibrio del sector económico y el sistema sanitario”, dijo este sábado el director de la Región Metropolitana de Salud del Minsa, Israel Cedeño.

You May Also Like