Panamá a espera de conclusión de EMA sobre vacuna de AstraZeneca

“Dentro de la negociación está no solo comprar, pagar y firmar un cheque, sino también cómo va a llegar, los responsables, cuál va a ser el manejo, cuántas me puedes entregar. Hay una serie de datos que el equipo negociador tiene que tomar en cuenta“, manifesrtó el ministro de Salud.

“Hasta ahora según organizaciones internacionales no hay suficiente evidencia para decir que estos casos se debieron a la vacuna. Lo que las organizaciones recomiendan a los países que tienen la vacuna es que la utilicen, que el beneficio sería mucho mayor que una posible complicación, sin embargo ellos no han logrado bajo ningún estudio vincular el caso de la trombosis a la AstraZeneca”, sostuvo Sucre.

