Panacredit muestra solidez en sus cifras financieras

Comenta su Presidente Guido Martinelli Endara, “para una empresa del sector financiero seguir colocando sus emisiones, a un ritmo del primer semestre en el orden de más de $25 millones, en un mercado donde muchos inversionistas prefieren mantenerse en activos líquidos, es un indicativo de que hay confianza. Tanto bancos, fondos mutuos locales, fondos de pensiones y aseguradoras nos colocan fondos. Los niveles de liquidez que mantenemos y que hemos mantenido no se ven en nuestro sector y son muy similares a los parámetros que utiliza la banca. Tratamos de hacer todo siguiendo parámetros bancarios. Por ejemplo, nuestro core informático es bancario, nuestras políticas y manuales emulan a los de los bancos, seguimos las regulaciones bancarias, así como la estructura y el gobierno corporativo. Eso se refleja en nuestras calificaciones de riesgo con grado de inversión de A con PCR y de BBB- con Moodys Local. Fuimos banqueros por muchos años y tuve a mi cargo instituciones como Panabank, Banco Cuscatlan y Citibank, y eso hace que esa actitud fluya natural en la forma de hacer las cosas en la empresa, además en su alta gerencia cuenta con ejecutivos de gran experiencia y trayectoria bancaria. Me gustaría agregar también, que contamos con líneas de créditos por montos amplios y a plazos cómodos por parte de bancos que nos han apoyado en todo momento. Hemos inclusive, en estos tiempos, obtenido líneas de crédito nuevas. Da mucha tranquilidad en estos momentos contar con holgada capacidad de funding ”.

Desde que inició la Pandemia, Panacredit ha demostrado su sólida capacidad financiera y se ha mantenido firme a pesar del Covid-19. A los pocos días de que se sintieran los efectos de la crisis y la cuarentena en el mercado financiero en Panamá y el mundo; la Corporación anunció categóricamente a todas las Casas y Puestos de Bolsa de la plaza y del exterior con las cuales opera, principalmente en El Salvador que no modificaría los términos de sus emisiones en el mercado de capitales locales bajo ningún concepto. Al respecto, la liquidez es uno de los rubros más importantes para la administración, que ha venido reflejando excelentes indicadores desde mucho antes de la pandemia y que desde el mes de marzo, cuando comenzó la crisis, se ha ido fortaleciendo mucho más, para cerrar en el mes de junio con una razón de liquidez (tomando en cuenta todos los activos líquidos y los pasivos exigibles independientemente del plazo), de 44.5% para una empresa con un balance de $186 millones en activos netos ($252 millones en activos brutos). Esto se debe en parte a que Panacredit ha seguido exitosamente colocando sus emisiones en el mercado de valores local y regional, debido a la confianza a nivel particular e institucional de sus clientes.

You May Also Like