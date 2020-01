Pamela Anderson se casó en secreto con un magnate

Pamela Anderson se casó en secreto por quinta vez. La ex belleza de Baywatch intercambió votos con el magnate cinematogrico Jon Peters durante una ceremonia discreta en Malibu, California, el lunes, más de 30 años después de que la pareja salió por primera vez, según The Hollywood Reporter.

Pam y Jon se reunieron recientemente después de su separación de la estrella de fútbol Adil Rami en junio, y Peters, de 74 años, insiste en que solo ha tenido ojos para Anderson.

En un comunicado, el productor de A Star Is Born le dice a The Hollywood Reporter: “Pamela nunca ha visto todo su potencial como artista. Ella todavía tiene que brillar de una manera real. Hay mucho más en ella de lo que parece, o no la amaría tanto.

“Hay chicas hermosas en todas partes. Podría elegir, pero, durante 35 años, solo he querido a Pamela. Ella me vuelve salvaje, en el buen sentido. Ella me inspira. La protejo y la trato como merece ser tratada”.

Pamela Anderson estuvo casada con el rockero Tommy Lee, el padre de sus dos hijos, Kid Rock, y Rick Salomon, con quien se casó dos veces.

Peters también espera que la quinta vez sea la vencida: estuvo casado con Henrietta Zampitella y la actriz Lesley Ann Warren, a quien engañó infamemente con Barbra Streisand.

El padre de cinco hijos se casó con sus compañeras productoras de cine Christine Forsyth y Mindy Peters, de quien se separó en 2004 después de solo tres años de matrimonio.

