Palomo y Kempes ven al Manchester City con más opciones de triunfo

“Lo de las 12 mil entradas (a ingleses) me parece fenomenal. Ver a la gente con su bandera animando me alegrará mucho”, dijo Kempes.

“No creería que por el hecho de encontrarnos con dos equipos ingleses en la final nos tiene que derivar a que la Premier es la mejor liga. Yo creo que es muy emocionante, anticipó la llegada de la comercialización, pero eso no debe confundirse con buen fútbol. Por modelo me quedó con la Bundesliga (Alemania) como la mejor”, precisó Palomo.

Cuando se le consultó a qué equipo le veía mayor opciones de levantar la copa, el salvadoreño Palomo respondió lo siguiente: “Creo que en este momento las cosas están 55-45 para el Manchester porque me parece que línea por línea me parece mejor equipo. Pienso que su sistema de juego puede llevarles más al triunfo que el que propone el Chelsea”.

