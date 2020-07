Paloma Cuevas rompe su silencio tras su separación de Enrique Ponce

Asimismo, Paloma Cuevas ha señalado a su familia como su máxima prioridad. “Ahora no me quiero preocupar por mí. Solo quiero que mis hijas y mis padres estén bien “, ha asegurado a Hola!. Y añade: “Estoy en el campo, cuidando de ellos e intentando que esta situación les afecte lo menos posible . Quiero que la felicidad de mis hijas continúe como hasta ahora”.

You May Also Like