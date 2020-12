Países suspenden viajes desde Reino Unido por nueva variante de covid

A las 7 pm del sábado por la noche no había asientos libres en los trenes que salían de Londres desde varias estaciones de la capital, informó PA Media. Los pasajeros se quejaron de no poder ejercer la distancia social dentro de los vagones del tren.

Aún así, el grupo asesor científico del gobierno para el covid-19 también advirtió que la nueva variación es un «motivo real de preocupación» y pidió una acción urgente. En Twitter, Jeremy Farrar dijo: «Se están realizando investigaciones para comprender más, pero actuar con urgencia ahora es fundamental. No hay ninguna parte del Reino Unido y del mundo que no deba preocuparse. Como en muchos países, la situación es frágil».

