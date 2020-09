Países ricos acaparan mitad de suministro de vacuna

¿Cuándo obtendremos suficientes vacunas? El lunes, Adar Poonawalla, director ejecutivo del Serum Institute of India (SII), predijo que es posible que no haya suficientes vacunas de covid-19 hasta 2024. “Pasarán de cuatro a cinco años hasta que todos reciban la vacuna en este planeta”, le dijo Poonawalla al Financial Times.

