Países que han decidido abandonar ya la mascarilla

Lo mismo ha sucedido en Reino Unido, cuya población no tiene que llevar mascarilla en exteriores desde el pasado 22 de abril. El país no ha registrado ningún fallecimiento en el último día, un hecho que ocurre por primera vez desde 2020. En Estados Unidos tampoco es obligatorio su uso en exteriores e incluso la población que esté vacunada tampoco tendrá que llevarla en interiores.

