Países corruptos, países pobres | La Prensa Panamá

Finalmente, se requiere un real equilibrio entre los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, apoyados en entidades como Contraloría o la Procuraduría. Cuando ello no ocurre, el desequilibrio de poderes se traduce en abuso de poder y no solo genera desconfianza, también alimenta las posibilidades de mayor corrupción.

En primer lugar, se requiere que existan reglas, que se comuniquen correctamente, que ellas sean entendidas, que se respeten, y sobre todo que se sancionen a quienes no la cumplen (certeza del castigo). Cuando esa cadena no funciona adecuadamente, se afecta la confianza.

