Países Bajos paraliza la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 tras el fallecimiento de una mujer vacunada

La EMA ha reiterado en varias ocasiones que todavía no ve un vínculo directo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de tromboembolismos , aunque no descarta esta posibilidad, y considera aún que los beneficios que aporta en su vacunación contra el covid-19, una enfermedad que conlleva un riesgo de hospitalización y muerte, supera cualquier posible efecto secundario.

