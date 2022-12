Países Bajos – Argentina, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

La tensión y el nerviosismo fueron creciendo y el miedo a perder se apoderó de ambos conjuntos , uno por haber perdido todo el trabajo realizado, y otro por no querer morir a la orilla de la heroica. Scaloni y Van Gaal no paraban quietos en la banda. El partido se convirtió en un correcalles de imprecisiones y errores y cada balón que rondaba el área de cualquier selección era considerado de alto riesgo. Argentina creó bastante más peligro en los compases finales, y cuando el partido ya moría, Enzo mandó un balón al palo. Al final, Argentina no encontró premio a su insistencia , y se llegó a la ‘lotería’ de los penaltis.

Fue tal la sensación de peligro que estremeció a la línea defensiva albiceleste, que solo pudieron recurrir al ‘otro fútbol’ para romper el ritmo de remontada de la ‘Oranje’. Lo que no sabían es que esas tácticas ‘cancheras’ de juego sucio acabarían siendo contraproducentes . Así, Paredes hizo una dura falta cerca del banquillo holandés, y no contento con la patada, pegó un pelotazo al banquillo después. Como era de esperar, los neerlandeses saltaron como un resorte para increparle, pero el daño estaba hecho, y los argentinos seguían perdiendo tiempo.

Durante la primera parte, la igualdad fue la tónica dominante, pero para mal. No había pasado demasiado hasta entonces, pero el plan argentino era evidente. La ‘albiceleste’ buscaba permanentemente a Messi, pero a un Messi muy cercano a los tres cuartos y a la frontal del área , donde aún sigue siendo el más peligroso del mundo. Países Bajos no supo detectarlo a tiempo. A partir de ahí, Messi se dedicó a repartir juego y filtrar pases , hasta que uno de ellos, sin mirar, encontró a Nahuel Molina en el área para que definiese.

