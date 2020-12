País promedia 2 mil casos diarios; se agudiza pandemia debido a repunte

Desde agosto, se han atendido a más de 5 mil pacientes con la Covid-19, de los cuales un 11% requirió terapia respiratoria en sus hogares, pero gracias a esa ayuda, se pudo evitar que la mayoría llegaran a los hospitales. “Se trata de 400 pacientes que hubiesen llegado a una sala de hospitalización, pero al recibir atención oportuna en sus domicilios no hubo que llevarlos a un hospital”, puntualizó Che. Los responsables de este programa solicitaron apoyo a los representantes de corregimientos en la localización de algunos pacientes diagnosticados que aún no han podido ubicar.

“Ahora mismo no sé si tengo el virus o si soy asintomático. Debe haber mayor coordinación, porque, ¿cómo va a haber trazabilidad si no se le brinda un seguimiento adecuado a los contactos?”, manifestó López.

“Esto no me gusta”, subraya el epidemiólogo ante el crecimiento sostenido de casos de los últimos días.

