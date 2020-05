Pagos adelantados, ayudas al alquiler, ampliar los ERTE…¿cómo podrían resistir los negocios de barrio al coronavirus?

La gran mayoría de estas personas son trabajadores autónomos cuyos negocios no tienen un gran margen de beneficio (en la restauración es más o menos del 6% y en el comercio minorista del 2%), con locales que no son de su propiedad y escasa liquidez debido a la falta de ahorros, lo que no le permitirá sobrevivir fuera del estado de alarma más de dos o tres meses en el mejor de los casos.

You May Also Like