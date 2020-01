Página del lector_20130524 | La Prensa Panamá

[FOTODENUNCIA]

CRÁTER CON NOMBRE DE GENERAL

LA PRENSA/Luis García





En la vista se aprecia un enorme hueco en la calle Omar Torrijos Herrera, la principal de Arraiján. Conductores que han visto los amortiguadores de sus automóviles hechos añicos informaron a este diario de que la vía tiene cuatro meses de estar totalmente deteriorada y ningún funcionario del Ministerio de Obras Públicas se ha acercado por el lugar. Este profundo hoyo constituye un peligro para los automovilistas y para las personas que transitan por el área.





Aclaración de abogado Neftalí Jaén



Tengo a bien exigir mi derecho de réplica, tal como lo estipula el artículo 2 de la ley No. 22 de 2005, “Que prohíbe la imposición de sanciones por desacato, dicta medidas en relación con el derecho de réplica, rectificación o respuesta y adopta otras disposiciones”.

Como quiera que el diario La Prensa publicara en la página 8A de la edición del miércoles 22 de mayo, bajo los títulos “Democracia amenazada – el costo de disentir”, una información inexacta y agraviante sobre mi persona, exijo que sea rectificado lo siguiente:

No desempeñé en ningún momento el cargo de “secretario general del Ministerio Público”, información que es totalmente inexacta, ya que afirman un hecho que no se llevó a cabo.

Actualmente en la Asamblea Nacional de Diputados no me desempeño como “secretario de Comisión”, otra afirmación totalmente inexacta que afirman en la noticia.

No tengo conocimiento alguno sobre la inclusión el día 4 de agosto de 2011 de “un video anónimo en el que se pone en entredicho la sexualidad” del periodista de Medcom Álvaro Alvarado, que ustedes mencionan en los dos últimos párrafos de la noticia que relata el hecho sobre un tuit, que escribí el pasado 17 de febrero.

Esta publicación realizada por ustedes resulta plenamente agraviante desde todo punto de vista, ya que a renglones seguidos del relato efectuado, sobre la discrepancia que he tenido con el señor Alvarado, se presta para que el lector concluya que fue mi persona quien recurrió a la malintencionada práctica de cuestionar las inclinaciones sexuales que tiene o pudiese tener el mencionado periodista, lo cual no es de mi incumbencia.

Reitero, ni tengo conocimiento, ni recurrí a incluir ningún video que ponga en entredicho la sexualidad del periodista de Medcom Álvaro Alvarado.



NEFTALÍ I. JAÉN

ABOGADO

Peculado y enriquecimiento injustificado



Desde que apareció la noticia “Oficialismo ignora críticas y aprueba ´gol´ legislativo”, del periodista Gustavo Aparicio, publicada en la edición de La Prensa del 26 de abril, el tema de la descarada reducción a la mitad de los plazos de prescripción en delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y patrimonial por la aplanadora de diputados oficialistas de la Asamblea Nacional no ha vuelto a ocupar las páginas de La Prensa.

El tema es tan escandaloso y perjudicial a la transparencia en la administración pública que merece una mayor atención periodística. Debe recordarse que de la manera más sinvergüenza, esos diputados introdujeron en el segundo debate del proyecto de ley No. 523 (un proyecto sobre el mecanismo para la extradición de extranjeros, materia que no tiene nada que ver con esos delitos) un auténtico “gol” o “camarón” legislativo, al colar sorpresivamente y sin discusión alguna cinco artículos nuevos, uno de los cuales modifica el artículo 116 del Código Procesal Penal, con el único objetivo de reducir tales plazos.

Esa misma aplanadora oficialista hizo omitir la lectura del proyecto en su tercer debate, procediendo de inmediato con su aprobación a tambor batiente. No recuerdo que en Panamá se haya aprobado nunca un proyecto de ley tan inmoral y desfachatado en beneficio de la impunidad de los funcionarios corruptos. Es irónico que esto suceda durante el gobierno dirigido por Ricardo Martinelli, que en su campaña política acusó de manera incesante a aquellos funcionarios que “entran limpios y salen millonarios”. Ahora, esos que salieron millonarios, gracias a su gobierno, también quedarán impunes.

De convertirse este proyecto en ley, numerosas investigaciones y procesos judiciales en contra de funcionarios acusados de peculado y/o enriquecimiento injustificado y patrimonial quedarán prescritos y cerrados automáticamente. A la fecha, el Presidente de la República no ha sancionado ese indecente proyecto de ley. La Prensa, al igual que otros medios de comunicación social, tiene la oportunidad de dedicarle espacio a un análisis profundo que examine el contenido de ese mamotreto, junto a sus nefastas consecuencias para la transparencia en el manejo de recursos del pueblo panameño.



MARIBEL ROMERO

CIUDADANA

Corea del Sur se refiere al mar del Este



Tengo el agrado de dirigirme a ustedes y hacer referencia al artículo “Corea del Norte dispara otro misil al mar de Japón” publicado en La Prensa el 18 de mayo de 2013 en la página 41A. Debo informarle la posición del Gobierno de la República de Corea sobre el nombre de la zona marítima entre Corea y Japón. A pesar de que este artículo fue redactado por la agencia DPA, quisiera solicitarle que al editar, considere la posición del Gobierno de Corea que a continuación explico.

En el artículo arriba mencionado se utiliza el nombre mar de Japón para señalar la zona marítima donde Corea del Norte disparó misiles, pero esta denominación es injusta, porque solo refleja la posición del Gobierno de Japón. Como los topónimos son parte de la herencia cultural, y reflejan la identidad y la historia de un pueblo, al denominar la zona geográfica compartida por dos o más países hay que respetar la posición de cada uno de los países interesados.

Además, el mar entre Corea y Japón ha sido denominado por los coreanos mar del Este durante más de dos milenios, por lo tanto, su nombre correcto es mar del Este. Pueden encontrarlo en varios documentos históricos como Samguk Yusa (Anales de los tres reinos).

Sin embargo, el Gobierno de Japón insiste en que su nombre es mar de Japón y si bien acepta su argumento, es adecuado utilizar ambos nombres, mar del Este y mar de Japón simultáneamente, por las siguientes razones:

Primero, ahora que la denominación mar del Este está ganando una amplia aceptación en la comunidad internacional, el uso exclusivo del nombre mar de Japón es anacrónico.

Hoy en día cada vez más cartógrafos y medios de comunicación de renombre internacional como National Geographic, Times, Le Grand Atlas, Economist y CNN utilizan ambos nombres, y en este sentido, el Panamá América adoptó el uso paralelo de ambos nombres, mar del Este (mar de Japón) en un artículo publicado el 19 de mayo de 2013 sobre el disparo de misiles de Corea del Norte.

Según la investigación del Gobierno de Corea, las organizaciones que utilizan el nombre mar del Este se multiplicaron más de 10 veces en 2009 en comparación con 2000.

Segundo, si los países que comparten una zona geográfica no llegan a un acuerdo respecto a su denominación, los nombres usados por cada uno de los países interesados tienen que ser empleados paralelamente. Esta regla general de cartografía internacional se constata en las resoluciones de la Organización Marítima internacional y de la ONU sobre la estandarización de nombres geográficos.

Y por último, el uso paralelo de ambos nombres contribuye a la seguridad de la navegación marítima internacional. Hoy en día, unos 400 mil barcos navegan en el mar del Este anualmente. Para darles la información exacta de su ubicación, hay que utilizar ambos nombres.

En resumen, es adecuado utilizar ambos nombres, mar del Este y mar de Japón en lugar de mar de Japón. Espero que al editar algún artículo que se refiera al mar entre Corea y Japón, considere la posición del Gobierno de Corea.



DOO JUNGSOO

EMBAJADOR DE COREA DEL SUR EN PANAMÁ

