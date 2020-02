Página del lector_20120224 | La Prensa Panamá

[FOTODENUNCIA]Pasos peatonales subutilizados

En la Vía España, específicamente debajo del paso peatonal de la Plaza Concordia, muchos peatones se arriesgan a cruzar esa avenida, en lugar de utilizar el puente que fue construido, precisamente, para prevenir los constantes accidentes que se registraban en ese lugar. La escena se repite en otros puntos de la ciudad, donde ya se han registrado víctimas a causa de los atropellos.

Dos propuestas para legislarNuestro sistema comercial tiene muchos controles, pero aun así, los “juega vivo” se las ingenian para hacer estafas e incumplir con sus compromisos y, en ocasiones, con la complicidad de funcionarios que transitan en ciertos puestos y se hacen de la vista gorda para que no se cumplan al 100% lo que se oferta. Como ejemplo de esto, tenemos la construcción de casas y apartamentos, cuyos compradores han presentado muchas quejas y una gran cantidad de denuncias.

A raíz de las múltiples quejas en el ramo inmobiliario, deseamos proponer que el desarrollo de nuevas barriadas no solo tenga el visto bueno del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sino la supervisión de otras instituciones relacionadas con la construcción.

No es posible que haya barriadas en Aguadulce, con más de 10 años de existencia, en las que aún no se construya una calle y no exista siquiera un poste de luz. No tengo la estadística, pero les aseguro que –aparte del lugar en donde vivo–, hay muchos otros que tienen estos mismos problemas, sin mencionar el de la falta de agua.

A este sector económico le ha ido muy bien y sabemos que hay muchas compañías responsables, pero hay otras irresponsables. Ante este problema, lo que esperamos es que nuestras autoridades no se presten al juego de los promotores que abusan de los compradores.

A los diputados encargados de este sector, les pido que legislen para acabar con estos abusos, porque a pesar de las denuncias, no hay quien se haga responsable de hacerlos cumplir con sus responsabilidades.

Otro punto importante que nuestro país debería introducir es el “impuesto de lujo”, que no es más que un gravamen que aplican otros países a los artículos de lujo (automóviles, joyas, arte y yates, entre otros). En algunos casos, se hace para proteger a la industria nacional (Argentina y Chile) y, en otros, para aumentar la recaudación de impuestos, tal es el caso de Italia.

Probablemente, esta idea sea desechada, si no le trae beneficios a cierta clase política y social, pero esperemos que pueda convertirse en una ley para el futuro próximo.Álvaro Lasso Lokee CiudadanoCritican actuación del presidente CorreaSin sorpresa real, leí ayer en La Prensa que “Ecuador no dará salvoconducto a directivo del diario El Universo”. Cuando el presidente Correa decía que hubiera sido suficiente si su víctima, Carlos Pérez, director de El Universo de Ecuador le pidiera perdón, no se sabe si lo decía en serio o como cebo para cazar a su víctima.

¡Cuán falsa era esa afirmación! Lo prueba el hecho de que, al no conseguir que Panamá rechace dar asilo al perseguido Pérez, no solamente arremetió contra el presidente Martinelli, aduciendo que él le había ofrecido respaldo en su supuesta lucha contra los medios de comunicación y la nación panameña y, finalmente, como vemos por la noticia de ayer le niega el derecho de recibir un salvoconducto, a pesar de haber sostenido –según la noticia mencionada– que Pérez podía salir del país cuando quisiera; en la vida real se le negará el salvoconducto para que no pueda salir del país.

Falsos como Correa pueden existir muchos, pero los que hay, a primera vista, los conocemos como Chávez, Castro, Ortega, Evo Morales y otros de similar hipocresía. Cuando Correa creía que tenía a su presa bien acorralada, su periódico expuesto a la quiebra financiera, y su familia incluida, arremete contra Martinelli como si este lo hubiera traicionado al aceptar conceder asilo a Pérez.

Qué bueno que Ecuador tenga un gobierno tan decente y serio. Es de esperar que no se nos ocurra copiar sus métodos.Juan Manuel Handal Asegurador jubiladoPara eliminar ruidos innecesariosHago referencia al artículo “Adictos al ruido”, publicado el 22 de febrero en la sección de Opinión de La Prensa, escrito por el Sr. Jaime Barceló.

Estoy totalmente de acuerdo con el contenido del artículo en cuanto a la necesidad de controlar y suprimir los ruidos, en especial, los causados por los “diablos rojos” que, según tengo entendido, iban a dejar de circular a finales del año pasado y serían reemplazados por el Metro Bus.

Quisiera agregar a lo escrito por el Sr. Barceló que, además de la polución acústica –que causa malestares físicos y problemas mentales y psicológicos–, los “diablos rojos” generan una gran polución ambiental por el mal estado mecánico de sus máquinas, dejando escapar una gran humareda negra de compuestos químicos que no lograron desintegrarse en el proceso de combustión y que ocasionan daños irreversibles a la salud pública, mención aparte del detrimento a la capa de ozono.

Lamentablemente, la polución ambiental es también ocasionada por la mayoría de los camiones que circulan por esta pujante ciudad.

Como la solución parece no estar en la eliminación de los “diablos rojos”, por ahora, es necesario que se les decomise varios artilugios generadores de ruido, como las troneras y las bocinas de aire comprimido, y exigir a los dueños de estos buses la reparación o el cambio de las partes mecánicas causantes de la combustión deficiente del diésel y la adecuación de los frenos que son causantes de ruidos, no menores que las troneras.

Con respecto a los camiones, la solución es, simplemente, no permitirles la circulación por la ciudad sin antes reparar los sistemas de combustión.

Muchos panameños que han visitado otras ciudades de las proporciones de la ciudad de Panamá, se habrán percatado de la limpieza física, acústica y ambiental que hay en ellas. Me parece que con un esfuerzo equilibrado, y no muy grande, se podría llegar a esos logros para el bienestar físico, mental, fisiológico y psicológico de todos los ciudadanos.Gil Naor IngenieroPosición incuestionable sobre la ACPMe refiero a la columna de la abogada Tiany M. López: “¿Quién debe ser el nuevo administrador del Canal?”, publicada en la edición de La Prensa del 21 de febrero de 2012, en la que hace planteamientos incuestionables sobre las características que debe poseer el profesional que sea designado administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en reemplazo del actual titular, Alberto Alemán Zubieta.

En lo que considero la sustancia de su tesis, la autora –quien se identifica como trabajadora del Canal desde 1999– sostiene que “solo una persona que ha estado expuesta a la historia del Canal, que ha vivido con la organización todos estos cambios (transición y operación del Canal por Panamá), y que conoce la idiosincrasia y la cultura canalera, podría seguir con la labor titánica que hemos decidido llevar a lo largo del camino”.

Estamos de acuerdo con la abogada cuando advierte de que una persona que no conozca de primera mano el funcionamiento y operación del Canal, las relaciones laborales, las normas que rigen la agencia y su rigurosa aplicación y el respeto al sistema de mérito, “no podría realizar las funciones de administrador, como debe ser, en beneficio del país”.

Idealmente, la persona que reemplace a Alemán Zubieta debe surgir del propio Canal, ser conocida por la comunidad marítima internacional y estar familiarizada con el rol que desempeña el Canal en el comercio mundial. Descarto como inconveniente a cualesquiera de las personas que han sido nombradas recientemente en la junta directiva, pues ello solo confirmaría los temores que ya tiene la industria marítima sobre el riesgo de que la ACP pierda la autonomía de que ha disfrutado hasta ahora gracias al Título Constitucional y a su Ley Orgánica. De esos temores ya se han hecho eco algunas publicaciones internacionales.

La ACP cuenta con extraordinarios ejecutivos que reúnen las cualidades descritas por la abogada López. Recuerdo con orgullo cuando, mientras me desempeñaba como director asociado de Relaciones Públicas de la Comisión del Canal, tuve el placer de ver a varios de esos ejecutivos panameños desempeñándose como conferencistas ante los centenares de delegados extranjeros al Congreso Universal del Canal, celebrado entre el 7 y el 9 de septiembre de 1997.

Encabezados por el actual administrador, los conferencistas panameños de la Comisión del Canal fueron: René Van Hoorde, Hernán Acevedo, Thomas Drohan, Alexander Gianareas, Juan H. Díaz y Agustín Arias, todos ellos jubilados, y los actuales ejecutivos, Jorge Quijano y Rodolfo Sabonge. Visiblemente complacido por la calidad demostrada por los profesionales panameños, un líder de la comunidad marítima local me comentó: “En este foro, los panameños se han graduado ante la industria marítima internacional”. Tal fue la impresión que causaron.

Ese conocimiento del Canal y del rol que este desempeña en el comercio marítimo es vital, especialmente cuando se concluya la ampliación y la vía pase a convertirse en el elemento clave de la transformación de Panamá como centro logístico de las Américas. La materialización de este objetivo de la estrategia marítima reclama un administrador que conozca las acciones a tomar para optimizar el valor de la ruta panameña, de suerte que ella rinda mayores frutos al desarrollo integral de Panamá.Franklin Castrellón Periodista

