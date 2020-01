Padres que trabajan: ¿Su agenda refleja sus valores?

1. TENGA CLARO QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE: Comience enlistando las categorías que quiere en su agenda (como las de trabajo, familia, ejercicio, pasatiempos), el nivel de logros que pretende en cada área y los rituales esenciales para usted o su familia. Mientras elabora esta lista, hable con sus hijos y pareja acerca de lo que más les importa. Por ejemplo, quizá a su hijo no le afecta que usted salga a la oficina antes de que él se despierte, pero sería muy importante que usted salga del trabajo a tiempo para verlo en su obra escolar. Este también es un buen momento para identificar que no es importante que usted haga.

