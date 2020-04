Padres podrán estar hasta el final

Esta licencia se concederá por un plazo de hasta tres meses improrrogables, período durante el cual el trabajador no podrá laborar para otro empleador o por cuenta propia. Una vez vencido el plazo el trabajador deberá reincorporarse a su puesto de trabajo, de no hacerlo, se considerará como abandono del trabajo. El trabajador que goce de esta licencia, tendrá derecho a percibir su salario en un ciento por ciento, lo que será soportado por el empleador.

