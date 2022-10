Padres empatan la SDLN gracias a bateo oportuno, bullpen



”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”type”:”rich”,”width”:550,”__typename”:”ExternalEmbedContent”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).parts.6″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:true,”id”:”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).parts.6.data”,”typename”:”ExternalEmbedContent”},”type”:”oembed”,”__typename”:”ExternalEmbed”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).parts.7″:{“content”:”Los equipos descansarán este jueves y reanudarán la serie un día después, en San Diego, con el tercer enfrentamiento.



Por los Padres, los dominicanos Juan Soto de 5-1 con una anotada, Machado de 5-2 con una anotada y dos impulsadas.



Por los Dodgers, no batearon latinoamericanos.”,”type”:”markdown”,”__typename”:”Markdown”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.0.data”:{“__typename”:”UnsupportedTagType”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.0″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:true,”id”:”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.0.data”,”typename”:”UnsupportedTagType”},”externalSourceName”:”game”,”slug”:”gamepk-715747″,”title”:”2022/10/12 sd@la”,”type”:”unsupported”,”__typename”:”Tag”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.1.data”:{“__typename”:”UnsupportedTagType”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.1″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:true,”id”:”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.1.data”,”typename”:”UnsupportedTagType”},”externalSourceName”:”taxonomy”,”slug”:”game-recap”,”title”:”game recap”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”Tag”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.2.data”:{“__typename”:”UnsupportedTagType”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.2″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:true,”id”:”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.2.data”,”typename”:”UnsupportedTagType”},”externalSourceName”:null,”slug”:”storytype-article”,”title”:”Article”,”type”:”article”,”__typename”:”Tag”},”Team:135″:{“id”:”135″,”__typename”:”Team”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.3″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:false,”id”:”Team:135″,”typename”:”Team”},”externalSourceName”:”team”,”slug”:”teamid-135″,”title”:”San Diego Padres”,”type”:”team”,”__typename”:”Tag”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.4.data”:{“__typename”:”UnsupportedTagType”},”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.4″:{“data”:{“type”:”id”,”generated”:true,”id”:”$ROOT_QUERY.getForgeContentBySlug({\”locale\”:\”es-us\”,\”slug\”:\”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen\”,\”type\”:\”story\”}).tags.4.data”,”typename”:”UnsupportedTagType”},”externalSourceName”:”taxonomy”,”slug”:”nlds”,”title”:”NLDS”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”Tag”}},”appConfig”:{“graphqlServiceUrl”:”https://content-service.mlb.com”},”appState”:{“adDomain”:”mlb.mlb”,”appId”:””,”basePath”:”news”,”club”:”mlb”,”contentfulProperties”:{“organismHeadlineFont”:null,”urlLogo”:null,”favicon”:null,”headerMastheadTagline”:null,”headerPrimaryLogo”:null,”headerMastheadTaglineContainerWidth”:”512px”,”headerMastheadTaglineContainerHeight”:”56px”,”organismLogoVersion”:”caplogo”,”organismLogoStyle”:”light”,”headerMastheadLogoVersion”:”cap”,”headerMastheadLogoStyle”:”dark”,”footerLogoVersion”:”primary”,”footerLogoStyle”:”dark”,”headlineTextTransform”:”none”,”headlineFontFamily”:”benton_sans_cond_medium”,”headlineFontFamilySizeMultiplier”:1,”articleVideoAutoPlay”:true,”articleVideoAutoPlaySound”:false,”__typename”:”CF_WebProperties”},”contentfulPalette”:{“headerNavigationBackgroundColor”:”#041E42″,”headerNavigationTextColor”:”#ffffff”,”headerNavigationTextColorHover”:”#ffffff”,”headerNavigationBorderColor”:”#057AFF”,”headerMastheadBackgroundColor”:”#002D72″,”buttonSpotlightBackgroundColor”:”#333333″,”buttonSpotlightBackgroundColorHover”:”lighten”,”buttonSpotlightTextColor”:”#ffffff”,”buttonSpotlightTextColorHover”:”#ffffff”,”footerBackgroundColor”:”#333″,”footerBorderColor”:”#f3f3f3″,”footerLinkColorActive”:”#fff”,”footerLinkColor”:”#ffffff”,”footerLinkColorHover”:”#147CD1″,”footerTextColor”:”#d2d2d2″,”__typename”:”CF_Palette”},”contextUrlPrefix”:”/es”,”env”:”production”,”footerState”:{“clubId”:”mlb”,”deviceProperties”:{},”footerData”:{“instanceId”:”1ba3b552-f9cc-4e4c-ad66-0e3857826be0″,”name”:”global-footer-es”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”aec375d3-3afa-4491-ab28-60b736f38982″,”text”:”Términos de Uso”,”properties”:{“link”:”/official-information/terms-of-use”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”debe8dbf-de27-4eae-b7ec-adae43fc4642″,”text”:”Política de Privacidad”,”properties”:{“link”:”/official-information/privacy-policy”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”345a1847-cac1-43a4-91bf-70c21ecee681″,”text”:”Avisos Legales”,”properties”:{“link”:”/official-information/legal-notices”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”34014aad-1069-4bba-b22e-4b287a4f7df1″,”text”:”Contáctanos”,”properties”:{“link”:”/official-information/contact”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”46d30fcb-6884-451f-a4a5-5fed761d26ea”,”text”:”No Vendas Mis Datos Personales”,”properties”:{“link”:”https://privacyportal.onetrust.com/webform/53a301ae-6882-46f9-af93-24f64f792aee/3251a424-8286-4725-9313-603f12c85a49″,”target”:”_blank”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”dd307e97-49c6-4f80-aff3-89a59696fb80″,”text”:”Información Oficial”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”bdf571d3-e8bb-403b-bb5f-7f28a7127c74″,”text”:”Información Oficial”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ecfd4d42-aa8d-4872-80a5-869c6b493018″,”text”:”Sobre MLB”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/about_mlb/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b94aa8f3-12dd-42ae-8cad-aebf36b8a784″,”text”:”Sobre MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/about_mlb_com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bb62de22-5c84-4cab-b9fb-5429ea9d647c”,”text”:”Información de equipo”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/es/team/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7cc37e2a-667c-4405-bd1f-87ad88bc4d9e”,”text”:”Reglas Oficiales”,”properties”:{“link”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/mlb/atcjzj9j7wrgvsm8wnjq.pdf”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e658056b-608b-4eee-a04a-43772f9e6bb4″,”text”:”Reglas de la revision del Replay”,”properties”:{“link”:”http://m.mlb.com/official_rules/replay_review”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0b3fc77c-c7d1-4584-a184-90fd8c4959e9″,”text”:”Umpires”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/umpires/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”23dde9d7-6aba-4bec-a449-b1b4d5a5767c”,”text”:”Promocionar con nosotros”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/sponsorship/mediakit/contacts.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ca43b715-5423-4314-ac5a-f9229bee6fb6″,”text”:”Comunicados de Prensa”,”properties”:{“link”:”/es/news/topic/mlb-press-releases”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”7a60a8fc-0c3c-4c87-b04b-2b57b6c9894c”,”text”:”Ayuda / Contáctenos”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”0e3932c9-beec-43f2-b712-66879a51ab63″,”text”:”Ayuda / Contáctenos”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”36f01834-7979-4a42-aa12-52439c2e320b”,”text”:”Ayuda de la tienda”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_shop.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a9ab482b-8ee6-4165-965f-0f23b4b9b8fc”,”text”:”Contactar al servicio de atención de MLB”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/contact_us.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4d33a7c1-38d5-4b3b-a999-53377f55738d”,”text”:”Centro de Ayuda de MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/help-center/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”efb27376-accc-4ca4-9017-c3309ee122d3″,”text”:”Información de Accesibilidad”,”properties”:{“link”:”/official-information/accessibility”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bb6e7a31-4b7d-4e49-8c2e-00dda9e237ab”,”text”:”Información de boletos”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_tickets.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4b3c6ee8-d4ae-4265-a7e7-7e5bea8cde28″,”text”:”Información de la cuenta de MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_general_mlbcom.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”914f97a1-73b1-4d0d-a88f-58337c460fd5″,”text”:”Política MLB sobre Acoso”,”properties”:{“link”:”/es/official-information/harassment-policy”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d4ebef1-3168-4b79-a237-9f36931d3a2c”,”text”:”Preguntas frecuentes de AtBat”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_alerts.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a32cccf1-26d8-4bfe-9ed5-db9dc34eb51f”,”text”:”Preguntas más frecuentes sobre MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_dds.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cf3490fc-f093-4457-99a7-d2bc3f4d4cef”,”text”:”Servicio al Cliente de Subastas”,”properties”:{“link”:”http://auctions.mlb.com/iSynApp/manageUserEmail!showEmailContactUsForm.action?sid=1101001″},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”6ca8b189-8c54-428f-9f79-3c357ef18469″,”text”:”Más sitios MLB y afiliados”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”becc9309-94fc-491b-ad15-45f7c17f85a9″,”text”:”MLB Players Alumni Association”,”properties”:{“link”:”http://mlbpaa.mlb.com/mlbpaa/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9ff49c09-8a0d-41e6-b8b0-14f37f8e7f52″,”text”:”MLB Players Association”,”properties”:{“link”:”http://www.mlbplayers.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”022ec2ca-bb20-4543-9cdc-95ba3a4443ca”,”text”:”Liga Menores de Béisbol”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c6f9948e-3521-4788-83ed-b568f39e86aa”,”text”:”MLB Network”,”properties”:{“link”:”http://m.mlb.com/network”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”75f0b763-612d-4557-ae38-227fb5b3b7f1″,”text”:”Tickets.com”,”properties”:{“link”:”http://www.tickets.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f8599d26-5069-4417-8c26-0965dd8d9435″,”text”:”YES Network”,”properties”:{“link”:”http://web.yesnetwork.com/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”94a0f581-2e11-4995-8ae4-780a2853eccd”,”text”:”Sportsnet New York”,”properties”:{“link”:”https://www.sny.tv/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5c8f6196-a4d5-4ed5-b830-189580691d3e”,”text”:”Australian Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”http://web.theabl.com.au/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ab6fc805-0bb7-439b-8c3c-92c61b035387″,”text”:”World Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”https://www.worldbaseballclassic.com/es/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bc865511-771d-45e1-bdd8-7ea3c8e8c9a5″,”text”:”Youth Majors”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/youthmajors/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e218ed4d-89f9-4f7d-87e7-c05a3559cd74″,”text”:”sabr.org”,”properties”:{“link”:”http://sabr.org/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”158a95a6-bd4f-4654-b57f-465d3c356a55″,”text”:”College Baseball Hall of Fame”,”properties”:{“link”:”http://www.collegebaseballhall.org/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5e602a1a-e518-455b-ac5f-5c0e80430e38″,”text”:”Golden Spikes Award”,”properties”:{“link”:”http://web.usabaseball.com/goldenspikes/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ccd9020d-c619-45d2-bc1f-ef80ae2cd651″,”text”:”USA Baseball”,”properties”:{“link”:”http://web.usabaseball.com/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”75512a93-d52d-4d71-a6d3-70d6b44dfa0f”,”text”:”LasMayores.com”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3b7bbad3-1ed5-468d-8703-205519315e04″,”text”:”MLBCommunity.org”,”properties”:{“link”:”/mlb-community”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f8058121-3606-4ff2-be8a-d1a3d47642db”,”text”:”AllStarGame.com”,”properties”:{“link”:”https://news.google.com/es/all-star”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”96a37d57-daaf-4658-b5a0-7de034e7df22″,”text”:”mlb.com/RD”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/dr/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a624b4e5-c8d8-44b9-9084-7522ed0cee59″,”text”:”MLB.com/Kids”,”properties”:{“link”:”/video/the-kid-chats-with-kids-c2523716683″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”43c6bc47-f7d9-445a-85a1-10b3cdc02ee0″,”text”:”MLB Photostore”,”properties”:{“link”:”https://photostore.mlb.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d9f4ea22-70a7-4085-a16e-83f70a5711b2″,”text”:”Ligas Invernales”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/events/winterleagues/league.jsp?league=esp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c574a4a2-45ec-47fe-8ca3-b5b99d1cb443″,”text”:”PlayBall.org”,”properties”:{“link”:”https://www.playball.org/”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”e3a86593-6da0-4d00-a512-0b8c78c9b8a5″,”text”:”Empleo”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”2b3041d2-bbd1-4f4e-a774-5e54b721b0d9″,”text”:”Empleo con MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”dcc339cb-64a6-47de-9683-ff8a392facfd”,”text”:”Empleo con la Oficina del Comisionado”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/boc/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”043850e7-9c7e-4346-ad0b-55af5adf3e0b”,”text”:”Empleo con MLB Network”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/mlbn/”},”menuItems”:[]}]}]},”headerData”:{“instanceId”:”f62eac09-2dd8-48c2-a023-e8fe8e84aa7d”,”name”:”global-nav-es”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”5052bac6-3f1d-4847-8739-42021d7cfc2d”,”text”:”Noticias”,”properties”:{“link”:”/news”,”customProperties”:”amp:true;”,”icon”:”news”,”visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”afa5a634-70d5-4410-9933-0560b4d230d6″,”text”:”Noticias Completas”,”properties”:{“customProperties”:”amp:true;”,”link”:”/news”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f2ae923a-9361-4073-89bd-c6cb9706477e”,”text”:”Postemporada 2022″,”properties”:{“link”:”/postseason”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”905b0723-dd87-4dec-8421-fa271fa4775c”,”text”:”Ligas Invernales 2022″,”properties”:{“customProperties”:”amp:true;”,”link”:”/ligas-invernales”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”8dc94f16-b5a9-4e9e-af88-693d91d2e38a”,”text”:”Liga Dominicana 2022″,”properties”:{“link”:”/ligas-invernales/liga-dominicana”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”929254bc-621d-4112-ae3b-ff2562e4e224″,”text”:”World Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”/world-baseball-classic”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2676bb12-b594-4f56-aeb7-945c519905de”,”text”:”Premio Roberto Clemente”,”properties”:{“target”:”https://www.mlb.com/es/community/roberto-clemente-award?affiliateId=ffb-navigation-mlb-2022″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4bfdb502-31e4-49dd-bae1-89a4772d0739″,”text”:”Mejores Prospectos”,”properties”:{“link”:”/prospects”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”02f947b5-cc72-40f9-9f37-a97b37dcaef3″,”text”:”Juego de Estrellas”,”properties”:{“link”:”/all-star”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”38291d67-2937-407c-aa02-29739dde5cf5″,”text”:”Lanzadores Probables”,”properties”:{“link”:”/probable-pitchers”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”53776d17-03af-4b04-8840-45b6c624df6b”,”text”:”Salón de la Fama”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/news/topic/salon-de-la-fama-titulares”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”82d45c9a-d055-4ab4-b785-576d982a2077″,”text”:”Premios 2021″,”properties”:{“link”:”/awards”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”80a53ea7-a951-484b-9972-b2e2f2a371e3″,”text”:”Fernando Valenzuela”,”properties”:{“customProperties”:”amp:true;”,”link”:”https://www.mlb.com/es/news/featured/fernandomania-momento-crucial-en-mlb”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b2cd2e55-b90e-4d4e-9451-67c58ac6de7f”,”text”:”Recuerdos: Héroes latinoamericanos”,”properties”:{“link”:”/news/topic/es-recuerdos-heroes-latinoamericanos”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”86b4ade1-0488-40d3-8472-b1e323f23914″,”text”:”Video”,”properties”:{“link”:”/video”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[{“itemId”:”bbddb943-54df-4d88-a3ee-14265e727677″,”text”:”En Esta Sección”,”properties”:{“visible”:”true”,”enabled”:”false”},”menuItems”:[{“itemId”:”d87342bf-bac9-4811-9863-4a5d7ddabe94″,”text”:”Más Popular”,”properties”:{“link”:”/video”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d6f95b2e-b8ee-41f0-a313-e74537eff685″,”text”:”Ver Juegos en Vivo”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games?affiliateId=mlbMENUes”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6bf33449-cd33-4e4c-a8ad-1064c81158ed”,”text”:”3 Temas a Seguir”,”properties”:{“link”:”/video/topic/tres-temas-a-seguir”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”88851f8f-f763-4ee4-8fe7-4c04ff270f1b”,”text”:”3&2 de MLB-ESPN”,”properties”:{“link”:”/video/topic/david-venn”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0692242d-d4ea-4283-a266-0d3ef2f94240″,”text”:”MLB Originals”,”properties”:{“link”:”/video/topic/mlb-originals”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”129455f7-7e47-4e00-be6a-3afc6d7c2663″,”text”:”Mejor de Statcast”,”properties”:{“link”:”/video/topic/statcast”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”830b3ff1-c650-48a0-b8ee-6c910acc0204″,”text”:”Jugadas Revisadas”,”properties”:{“link”:”/video/topic/replay-review”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9a8d769e-93a4-4015-89c2-120de9435734″,”text”:”Jugada Imperdible”,”properties”:{“link”:”/video/topic/curtain-calls”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cca9ad6b-8a13-4a76-b5bb-981f9cb68323″,”text”:”Untouchable Pitches”,”properties”:{“link”:”/video/topic/untouchable-pitches-cristal-products”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”74f35bdb-7baf-4fa5-abb5-3c3613fa00fe”,”text”:”Destacados”,”properties”:{“visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”40c09311-f7cd-4fe5-bd48-618ac835fa52″,”text”:”Narradas en español”,”properties”:{“link”:”/video/topic/spanish-audio”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”73758e9b-3c29-4d15-9a9b-2953d031df83″,”text”:”Podcasts”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/fans/podcasts”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4cdb4f64-f058-43e3-a0f3-a078c3701cc9″,”text”:”Jonrones”,”properties”:{“link”:”/video/topic/home-runs”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b58bffd0-8cf7-4808-83c9-7a1e39426731″,”text”:”Grand Slams”,”properties”:{“link”:”/video/topic/grand-slams”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3d4947a4-61d9-4ce6-9bec-5ef974a5aff1″,”text”:”Batazos de oro”,”properties”:{“link”:”/video/topic/walk-offs”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”550155b7-3825-4c73-bf84-0250dec41903″,”text”:”Mejores Jugadas Defensivas”,”properties”:{“link”:”/video/topic/top-defensive-plays”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”74ae3c2d-1ce1-47b7-8180-513f22bfd4d7″,”text”:”Remontadas Ganadoras”,”properties”:{“link”:”/video/topic/es-dr-remontadas-betcris-videos”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”25754b3b-4e53-4f39-b085-8e6eed764b52″,”text”:”MLB Network”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/network”},”menuItems”:[]}]}]},{“itemId”:”95b8a31a-32cd-4b9d-87f2-d1edb11c07c7″,”text”:”Resultados”,”properties”:{“link”:”/scores”,”customProperties”:”amp:true;mobile:true;”,”icon”:”scores”,”visible”:””},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9efaf5e3-6a93-4e4f-b8af-1219110ecb30″,”text”:”Stats”,”properties”:{“link”:”/stats/”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”stats”,”enabled”:”false”,”visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”cdc7cc5e-ea01-4dfd-8a32-26ab78014820″,”text”:”Primavera 2022″,”properties”:{“link”:”/stats/spring-training”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c26bdb6a-e2f7-48dc-bd44-39e522f7b5ca”,”text”:”Estadísticas de la Temporada 2022″,”properties”:{“link”:”/stats/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b270d5e1-dfd9-4d84-8215-f10a2c66f036″,”text”:”Líderes de la liga 2022″,”properties”:{“link”:”/stats/batting-average/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”62c5195b-2630-4d9e-9896-6aee0709aeee”,”text”:”Estadísticas Clasificadas de Equipo”,”properties”:{“link”:”/stats/team/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”41566816-1cb8-421f-9a4a-9ccdefa7ed69″,”text”:”Lista de líderes de Statcast”,”properties”:{“link”:”https://baseballsavant.mlb.com/statcast_leaderboard”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”6af88ec1-9bfe-4494-abc0-898dc919a081″,”text”:”Posiciones”,”properties”:{“link”:”/standings”,”customProperties”:”amp:true;”,”icon”:”standings”},”menuItems”:[{“itemId”:”4e466838-849d-4450-b3ee-083235fc3df5″,”text”:”Comodín del 2022″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/standings/wild-card/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”60831d73-1750-4675-ad86-113a51d462fd”,”text”:”Panorama de la Postemporada 2022″,”properties”:{“link”:”/postseason”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”acd9371f-6daa-4078-972e-063976292816″,”text”:”Primavera 2022″,”properties”:{“link”:”/standings/spring-training”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0082a18a-dcf2-4dfd-99aa-4c7cfaee4d33″,”text”:”Posiciones 2021″,”properties”:{“link”:”/standings/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d775d6f-004b-4e62-abf8-e4d6f3de750e”,”text”:”Posiciones del 2020″,”properties”:{“link”:”/standings/2020″},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”248fea7e-1d19-452a-bb5c-999e1a09b7cd”,”text”:”Calendario”,”properties”:{“link”:”/schedule”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”schedule”},”menuItems”:[{“itemId”:”32b5d2ea-3694-40ed-abb0-5586e0317bc1″,”text”:”Temporada Regular 2022″,”properties”:{“link”:”/schedule/2022-04-07″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d412ee0-9a5e-4fea-bfca-2d0677207dc0″,”text”:”Postemporada 2022″,”properties”:{“link”:”/postseason”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”18d72bcf-779d-48ef-b04f-5f12f1c2bd63″,”text”:”Entrenamiento Primaveral 2022″,”properties”:{“link”:”/schedule/2022-04-07″,”visible”:”false”,”enabled”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”434c9875-e59b-4384-916e-617656a041b5″,”text”:”Fechas Importantes”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/schedule/events”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”c9c5b1d6-02c7-4e18-a7de-cbf4e5da19c5″,”text”:”Jugadores”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/players”,”icon”:”group”,”enabled”:”false”,”visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”db9c09b8-c016-4c30-b5be-2745df1b6b17″,”text”:”Mejores Prospectos”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/prospects/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1dbc99ae-6f5c-4aaf-9644-8a25f5f82eb4″,”text”:”Agente Libres 2022″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/hot-stove”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7b88dc4b-f66e-4eb7-906e-c9f83d37cc32″,”text”:”Búsqueda de Jugadores”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/players”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1d87d7ef-a33e-45c0-a4e6-64426d1e9221″,”text”:”Alineaciones Titulares”,”properties”:{“link”:”/starting-lineups”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”f857d698-35a3-4b1b-8e88-d92056ca5507″,”text”:”Apps”,”properties”:{“link”:”/apps”,”customProperties”:””,”data”:””,”visible”:”false”,”enabled”:”false”},”menuItems”:[{“itemId”:”7ac1ff4a-2630-478b-b41f-fd19e0b40bd8″,”text”:”MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”21900475-abf0-4913-a23a-6a726ed087d4″,”text”:”MLB Ballpark”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”599917aa-8b9a-4e84-aa5d-039b0681d86d”,”text”:”MiLB First Pitch (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/about/first-pitch”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e90d28dc-c959-4e5d-ae1c-3a858a1401a7″,”text”:”R.B.I. Baseball (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.rbigame.com”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e5b940ae-608b-4eba-8069-4d66da241c9e”,”text”:”MLB Home Run Derby (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”302d928e-f80d-4528-b42c-f79e0df3469d”,”text”:”MLB Beat the Streak (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0002703c-004b-4066-8177-0d65515f7706″,”text”:”Preguntas Frecuentes de MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app/faq-apple”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5115053c-4d07-4f74-9748-489c239dc798″,”text”:”Preguntas Frecuentes de MLB Ballpark (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/ballpark/faq-apple”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”boletos”,”text”:”Boletos”,”properties”:{“link”:”/tickets”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:””},”menuItems”:[{“itemId”:”f27e5a6b-f72f-48ae-84cf-973a47c71479″,”text”:”Compra Boletos”,”properties”:{“link”:”/tickets”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d556e06e-b40f-4e8f-be36-22ab99e7c5e4″,”text”:”Stubhub”,”properties”:{“link”:”https://www.stubhub.com/mlb-tickets/”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”7b24aad4-85fb-4206-b915-85dc84bf8046″,”text”:”MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/live-stream-games/subscribe/postseason/2021″,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”watch”,”data”:”MLB.TV”},”menuItems”:[{“itemId”:”e1cd21a6-1f32-4111-a6d5-5dff3711cff2″,”text”:”Ver MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games?affiliateId=mlbMENU”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0fc7213f-eebd-4a38-ad24-f31a8667251a”,”text”:”Compra MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/subscribe”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”444ff90e-b9cd-4bef-b2e6-1c6e07074e9c”,”text”:”Shop”,”properties”:{“link”:”https://www.mlbshop.com/?_s=bm-mlb.com-Banner-3122019-LOSMAYORES_TRAY-Editorial-GEN”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”shop”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”98430c25-7924-4112-a70f-0b32fd31594f”,”text”:”Equipos”,”properties”:{“link”:”/team”,”customProperties”:”amp:true;module:teammodule;align:right;”,”tag”:”language:es;”,”icon”:”teams”},”menuItems”:[{“itemId”:”ad45e5bb-1db5-4378-9bb8-b93df4253558″,”text”:”Team Module”,”properties”:{“customProperties”:”module:teammodule;”,”tag”:”language:es;”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”97ba39f2-79b1-4c3d-bd57-fa42814248da”,”text”:”EN”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com”,”customProperties”:”align:right;label:English;lang:en”,”icon”:”EN”,”toolTip”:”English”},”menuItems”:[{“itemId”:”640c3c92-b368-4b85-8076-d7303e8810fc”,”text”:”日本語”,”properties”:{“link”:”http://www.mlb.jp/”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a92d7c23-6849-49f8-b430-045ad6cd15ac”,”text”:”한국어”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mbcsportsplus.com/”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]}]},”locale”:”es”,”reqPath”:”/es/news/padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen”,”sharedNav”:{“instanceId”:”6c265854-d856-4f92-aea1-07dfe5cda020″,”name”:”shared-nav”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”93b3e9b2-65a9-4585-9185-03e255cb523c”,”text”:”MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/tv?&affiliateId=clubMENU”,”icon”:”watch”,”customProperties”:”align:right;”},”menuItems”:[{“itemId”:”d54a2b21-9db9-4252-9ebe-e3a4b2a3cf83″,”text”:”Watch & Listen Live”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2d8d6ad8-dc2a-4971-9b12-f1853530c5d3″,”text”:”Buy MLB.TV Postseason”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/subscribe?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”38c2991b-6331-469b-bce7-c53ab3267bc6″,”text”:”Buy MLB Audio”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/subscribe/mlb-audio?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2f433cfb-699a-43bb-ab54-d3b4a7269d8e”,”text”:”Watch MLB.TV Docs & Features”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/tv/featured?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6254640c-2069-4447-822f-084d0a38f161″,”text”:”MLB.TV Help Center”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/help-center?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”d54d0be0-f610-4f8b-90ac-c246c361e2e2″,”text”:”Fantasy”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy”,”customProperties”:””,”visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”5ec4bde4-6bc1-412b-a92b-6b7cb3b2f07c”,”text”:”Yahoo Fantasy Baseball”,”properties”:{“link”:”http://yhoo.it/3aK5QQw”,”visible”:”false”,”target”:”_blank”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b2a63b51-03fc-423d-971e-1e566f6008f4″,”text”:”MLB Rally”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f6929b88-632d-4a6f-ba73-8a64fccba1b0″,”text”:”MLB Quick Pick”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally/quickpick”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0ebe9e5d-3fc7-48d2-acb1-c33eb931b911″,”text”:”MLB Beat the Streak”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”086bd307-a929-4414-9dd7-09bdac8d3f2e”,”text”:”MLB MOONBLASTS Pick ‘Em”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/sponsorship/ftx-moonblasts-pick-em”,”customProperties”:”expires:1627754400″,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”14aa1d4b-0193-4670-a1fc-b4386d4977e8″,”text”:”The Vault”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/the-vault”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4e0abdd4-8a0f-4bc5-838f-91dd2796041e”,”text”:”MLB Home Run Derby”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7d8dfda7-345a-46fa-82dc-105068ba223e”,”text”:”Season Pick ‘Em”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/season-pick-em?affiliateId=spe-fantasynav-club-2021″,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6eda396d-199b-4772-b3c9-c0b032513b6c”,”text”:”MLB Pre-Pick (AUS)”,”properties”:{“customProperties”:””,”link”:”https://www.mlb.com/pre-pick/tab”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9f1ff266-0ed8-4adb-ba77-428d1871b237″,”text”:”Closer Report”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/closer-report”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4c4f57bd-e31a-46c9-8f73-0fa2227451d3″,”text”:”Prospect Rankings”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/prospects”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1ebe4dc3-2c6a-469f-be59-474fe14dbbd7″,”text”:”MLB Champions”,”properties”:{“link”:”https://www.mlbc.app/?ref=mlbcom”,”target”:”_blank”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”d1f61f89-9fd0-4f03-be17-2c5e128711a4″,”text”:”Apps”,”properties”:{“link”:”/apps”},”menuItems”:[{“itemId”:”83ac2ddf-414b-47d1-afec-ffacd068ab57″,”text”:”MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”83dbba73-02ac-4ba0-bebf-2c62ef04c19e”,”text”:”MLB Rally”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”26fda476-348c-4f42-aa7c-92d1f9b1bf5c”,”text”:”MLB Beat the Streak”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e09e6978-fcf7-4c2f-8387-59d83b7be38e”,”text”:”MLB Ballpark”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”86320a6b-11a1-4312-8eeb-a6c44f293f6c”,”text”:”MLB Play”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/play”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5e7b8019-9484-4872-abd7-8b963cd5969e”,”text”:”MiLB First Pitch”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/about/first-pitch”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4fd8c1f8-a753-4501-916c-663390f1a566″,”text”:”MLB Home Run Derby”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9d8dfe8b-be1a-4ebf-9509-6bd0165a868e”,”text”:”MLB FAQs”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app/faq-apple”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”df4e8527-e357-4272-bcf7-61876ed9455d”,”text”:”MLB Ballpark FAQs”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark/faq-apple”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0ee38329-4c3c-48f5-86c7-04a58c24c006″,”text”:”MLB Play FAQs”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/help/play/frequently-asked-questions”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c2943c65-a843-437a-9ef4-4ccfe5be088f”,”text”:”MLB Rally FAQs”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally/faq-apple”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]}]},”styleProps”:{},”teamNameSlug”:””,”teamsData”:[{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:133,”name”:”Oakland Athletics”,”link”:”/api/v1/teams/133″,”season”:2022,”venue”:{“id”:10,”name”:”Oakland Coliseum”,”link”:”/api/v1/venues/10″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2507,”link”:”/api/v1/venues/2507″},”teamCode”:”oak”,”fileCode”:”oak”,”abbreviation”:”OAK”,”teamName”:”Athletics”,”locationName”:”Oakland”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Oakland”,”franchiseName”:”Oakland”,”clubName”:”Athletics”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:134,”name”:”Pittsburgh Pirates”,”link”:”/api/v1/teams/134″,”season”:2022,”venue”:{“id”:31,”name”:”PNC Park”,”link”:”/api/v1/venues/31″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2526,”link”:”/api/v1/venues/2526″},”teamCode”:”pit”,”fileCode”:”pit”,”abbreviation”:”PIT”,”teamName”:”Pirates”,”locationName”:”Pittsburgh”,”firstYearOfPlay”:”1882″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Pittsburgh”,”franchiseName”:”Pittsburgh”,”clubName”:”Pirates”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:135,”name”:”San Diego Padres”,”link”:”/api/v1/teams/135″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2680,”name”:”Petco Park”,”link”:”/api/v1/venues/2680″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2530,”link”:”/api/v1/venues/2530″},”teamCode”:”sdn”,”fileCode”:”sd”,”abbreviation”:”SD”,”teamName”:”Padres”,”locationName”:”San Diego”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”San Diego”,”franchiseName”:”San Diego”,”clubName”:”Padres”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:136,”name”:”Seattle Mariners”,”link”:”/api/v1/teams/136″,”season”:2022,”venue”:{“id”:680,”name”:”T-Mobile Park”,”link”:”/api/v1/venues/680″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2530,”link”:”/api/v1/venues/2530″},”teamCode”:”sea”,”fileCode”:”sea”,”abbreviation”:”SEA”,”teamName”:”Mariners”,”locationName”:”Seattle”,”firstYearOfPlay”:”1977″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Seattle”,”franchiseName”:”Seattle”,”clubName”:”Mariners”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:137,”name”:”San Francisco Giants”,”link”:”/api/v1/teams/137″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2395,”name”:”Oracle Park”,”link”:”/api/v1/venues/2395″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2532,”link”:”/api/v1/venues/2532″},”teamCode”:”sfn”,”fileCode”:”sf”,”abbreviation”:”SF”,”teamName”:”Giants”,”locationName”:”San Francisco”,”firstYearOfPlay”:”1883″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”San Francisco”,”franchiseName”:”San Francisco”,”clubName”:”Giants”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:138,”name”:”St. Louis Cardinals”,”link”:”/api/v1/teams/138″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2889,”name”:”Busch Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/2889″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2520,”link”:”/api/v1/venues/2520″},”teamCode”:”sln”,”fileCode”:”stl”,”abbreviation”:”STL”,”teamName”:”Cardinals”,”locationName”:”St. Louis”,”firstYearOfPlay”:”1892″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”St. Louis”,”franchiseName”:”St. Louis”,”clubName”:”Cardinals”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:139,”name”:”Tampa Bay Rays”,”link”:”/api/v1/teams/139″,”season”:2022,”venue”:{“id”:12,”name”:”Tropicana Field”,”link”:”/api/v1/venues/12″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2534,”link”:”/api/v1/venues/2534″},”teamCode”:”tba”,”fileCode”:”tb”,”abbreviation”:”TB”,”teamName”:”Rays”,”locationName”:”St. Petersburg”,”firstYearOfPlay”:”1996″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Tampa Bay”,”franchiseName”:”Tampa Bay”,”clubName”:”Rays”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:140,”name”:”Texas Rangers”,”link”:”/api/v1/teams/140″,”season”:2022,”venue”:{“id”:5325,”name”:”Globe Life Field”,”link”:”/api/v1/venues/5325″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2603,”link”:”/api/v1/venues/2603″},”teamCode”:”tex”,”fileCode”:”tex”,”abbreviation”:”TEX”,”teamName”:”Rangers”,”locationName”:”Arlington”,”firstYearOfPlay”:”1961″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Texas”,”franchiseName”:”Texas”,”clubName”:”Rangers”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:141,”name”:”Toronto Blue Jays”,”link”:”/api/v1/teams/141″,”season”:2022,”venue”:{“id”:14,”name”:”Rogers Centre”,”link”:”/api/v1/venues/14″,”timeZone”:{“id”:”America/Toronto”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2536,”link”:”/api/v1/venues/2536″},”teamCode”:”tor”,”fileCode”:”tor”,”abbreviation”:”TOR”,”teamName”:”Blue Jays”,”locationName”:”Toronto”,”firstYearOfPlay”:”1977″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Toronto”,”franchiseName”:”Toronto”,”clubName”:”Blue Jays”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:142,”name”:”Minnesota Twins”,”link”:”/api/v1/teams/142″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3312,”name”:”Target Field”,”link”:”/api/v1/venues/3312″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2862,”link”:”/api/v1/venues/2862″},”teamCode”:”min”,”fileCode”:”min”,”abbreviation”:”MIN”,”teamName”:”Twins”,”locationName”:”Minneapolis”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Minnesota”,”franchiseName”:”Minnesota”,”clubName”:”Twins”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:143,”name”:”Philadelphia Phillies”,”link”:”/api/v1/teams/143″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2681,”name”:”Citizens Bank Park”,”link”:”/api/v1/venues/2681″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2700,”link”:”/api/v1/venues/2700″},”teamCode”:”phi”,”fileCode”:”phi”,”abbreviation”:”PHI”,”teamName”:”Phillies”,”locationName”:”Philadelphia”,”firstYearOfPlay”:”1883″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Philadelphia”,”franchiseName”:”Philadelphia”,”clubName”:”Phillies”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:144,”name”:”Atlanta Braves”,”link”:”/api/v1/teams/144″,”season”:2022,”venue”:{“id”:4705,”name”:”Truist Park”,”link”:”/api/v1/venues/4705″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:5380,”link”:”/api/v1/venues/5380″},”teamCode”:”atl”,”fileCode”:”atl”,”abbreviation”:”ATL”,”teamName”:”Braves”,”locationName”:”Atlanta”,”firstYearOfPlay”:”1871″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Atlanta”,”franchiseName”:”Atlanta”,”clubName”:”Braves”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:145,”name”:”Chicago White Sox”,”link”:”/api/v1/teams/145″,”season”:2022,”venue”:{“id”:4,”name”:”Guaranteed Rate Field”,”link”:”/api/v1/venues/4″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:3809,”link”:”/api/v1/venues/3809″},”teamCode”:”cha”,”fileCode”:”cws”,”abbreviation”:”CWS”,”teamName”:”White Sox”,”locationName”:”Chicago”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Chi White Sox”,”franchiseName”:”Chicago”,”clubName”:”White Sox”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:146,”name”:”Miami Marlins”,”link”:”/api/v1/teams/146″,”season”:2022,”venue”:{“id”:4169,”name”:”loanDepot park”,”link”:”/api/v1/venues/4169″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2520,”link”:”/api/v1/venues/2520″},”teamCode”:”mia”,”fileCode”:”mia”,”abbreviation”:”MIA”,”teamName”:”Marlins”,”locationName”:”Miami”,”firstYearOfPlay”:”1991″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Miami”,”franchiseName”:”Miami”,”clubName”:”Marlins”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:147,”name”:”New York Yankees”,”link”:”/api/v1/teams/147″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3313,”name”:”Yankee Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/3313″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2523,”link”:”/api/v1/venues/2523″},”teamCode”:”nya”,”fileCode”:”nyy”,”abbreviation”:”NYY”,”teamName”:”Yankees”,”locationName”:”Bronx”,”firstYearOfPlay”:”1903″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”NY Yankees”,”franchiseName”:”New York”,”clubName”:”Yankees”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:158,”name”:”Milwaukee Brewers”,”link”:”/api/v1/teams/158″,”season”:2022,”venue”:{“id”:32,”name”:”American Family Field”,”link”:”/api/v1/venues/32″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2518,”link”:”/api/v1/venues/2518″},”teamCode”:”mil”,”fileCode”:”mil”,”abbreviation”:”MIL”,”teamName”:”Brewers”,”locationName”:”Milwaukee”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Milwaukee”,”franchiseName”:”Milwaukee”,”clubName”:”Brewers”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:108,”name”:”Los Angeles Angels”,”link”:”/api/v1/teams/108″,”season”:2022,”venue”:{“id”:1,”name”:”Angel Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/1″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2500,”link”:”/api/v1/venues/2500″},”teamCode”:”ana”,”fileCode”:”ana”,”abbreviation”:”LAA”,”teamName”:”Angels”,”locationName”:”Anaheim”,”firstYearOfPlay”:”1961″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”LA Angels”,”franchiseName”:”Los Angeles”,”clubName”:”Angels”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:109,”name”:”Arizona Diamondbacks”,”link”:”/api/v1/teams/109″,”season”:2022,”venue”:{“id”:15,”name”:”Chase Field”,”link”:”/api/v1/venues/15″,”timeZone”:{“id”:”America/Phoenix”,”offset”:-7,”tz”:”MST”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:4249,”link”:”/api/v1/venues/4249″},”teamCode”:”ari”,”fileCode”:”ari”,”abbreviation”:”ARI”,”teamName”:”D-backs”,”locationName”:”Phoenix”,”firstYearOfPlay”:”1996″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Arizona”,”franchiseName”:”Arizona”,”clubName”:”Diamondbacks”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:110,”name”:”Baltimore Orioles”,”link”:”/api/v1/teams/110″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2,”name”:”Oriole Park at Camden Yards”,”link”:”/api/v1/venues/2″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2508,”link”:”/api/v1/venues/2508″},”teamCode”:”bal”,”fileCode”:”bal”,”abbreviation”:”BAL”,”teamName”:”Orioles”,”locationName”:”Baltimore”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Baltimore”,”franchiseName”:”Baltimore”,”clubName”:”Orioles”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:111,”name”:”Boston Red Sox”,”link”:”/api/v1/teams/111″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3,”name”:”Fenway Park”,”link”:”/api/v1/venues/3″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:4309,”link”:”/api/v1/venues/4309″},”teamCode”:”bos”,”fileCode”:”bos”,”abbreviation”:”BOS”,”teamName”:”Red Sox”,”locationName”:”Boston”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Boston”,”franchiseName”:”Boston”,”clubName”:”Red Sox”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:112,”name”:”Chicago Cubs”,”link”:”/api/v1/teams/112″,”season”:2022,”venue”:{“id”:17,”name”:”Wrigley Field”,”link”:”/api/v1/venues/17″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:4629,”link”:”/api/v1/venues/4629″},”teamCode”:”chn”,”fileCode”:”chc”,”abbreviation”:”CHC”,”teamName”:”Cubs”,”locationName”:”Chicago”,”firstYearOfPlay”:”1874″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Chi Cubs”,”franchiseName”:”Chicago”,”clubName”:”Cubs”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:113,”name”:”Cincinnati Reds”,”link”:”/api/v1/teams/113″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2602,”name”:”Great American Ball Park”,”link”:”/api/v1/venues/2602″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:3834,”link”:”/api/v1/venues/3834″},”teamCode”:”cin”,”fileCode”:”cin”,”abbreviation”:”CIN”,”teamName”:”Reds”,”locationName”:”Cincinnati”,”firstYearOfPlay”:”1882″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Cincinnati”,”franchiseName”:”Cincinnati”,”clubName”:”Reds”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:114,”name”:”Cleveland Guardians”,”link”:”/api/v1/teams/114″,”season”:2022,”venue”:{“id”:5,”name”:”Progressive Field”,”link”:”/api/v1/venues/5″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:3834,”link”:”/api/v1/venues/3834″},”teamCode”:”cle”,”fileCode”:”cle”,”abbreviation”:”CLE”,”teamName”:”Guardians”,”locationName”:”Cleveland”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Cleveland”,”franchiseName”:”Cleveland”,”clubName”:”Guardians”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:115,”name”:”Colorado Rockies”,”link”:”/api/v1/teams/115″,”season”:2022,”venue”:{“id”:19,”name”:”Coors Field”,”link”:”/api/v1/venues/19″,”timeZone”:{“id”:”America/Denver”,”offset”:-6,”tz”:”MDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:4249,”link”:”/api/v1/venues/4249″},”teamCode”:”col”,”fileCode”:”col”,”abbreviation”:”COL”,”teamName”:”Rockies”,”locationName”:”Denver”,”firstYearOfPlay”:”1992″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Colorado”,”franchiseName”:”Colorado”,”clubName”:”Rockies”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:116,”name”:”Detroit Tigers”,”link”:”/api/v1/teams/116″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2394,”name”:”Comerica Park”,”link”:”/api/v1/venues/2394″,”timeZone”:{“id”:”America/Detroit”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2511,”link”:”/api/v1/venues/2511″},”teamCode”:”det”,”fileCode”:”det”,”abbreviation”:”DET”,”teamName”:”Tigers”,”locationName”:”Detroit”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Detroit”,”franchiseName”:”Detroit”,”clubName”:”Tigers”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:117,”name”:”Houston Astros”,”link”:”/api/v1/teams/117″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2392,”name”:”Minute Maid Park”,”link”:”/api/v1/venues/2392″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:5000,”link”:”/api/v1/venues/5000″},”teamCode”:”hou”,”fileCode”:”hou”,”abbreviation”:”HOU”,”teamName”:”Astros”,”locationName”:”Houston”,”firstYearOfPlay”:”1962″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Houston”,”franchiseName”:”Houston”,”clubName”:”Astros”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:118,”name”:”Kansas City Royals”,”link”:”/api/v1/teams/118″,”season”:2022,”venue”:{“id”:7,”name”:”Kauffman Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/7″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2603,”link”:”/api/v1/venues/2603″},”teamCode”:”kca”,”fileCode”:”kc”,”abbreviation”:”KC”,”teamName”:”Royals”,”locationName”:”Kansas City”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Kansas City”,”franchiseName”:”Kansas City”,”clubName”:”Royals”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:119,”name”:”Los Angeles Dodgers”,”link”:”/api/v1/teams/119″,”season”:2022,”venue”:{“id”:22,”name”:”Dodger Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/22″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:3809,”link”:”/api/v1/venues/3809″},”teamCode”:”lan”,”fileCode”:”la”,”abbreviation”:”LAD”,”teamName”:”Dodgers”,”locationName”:”Los Angeles”,”firstYearOfPlay”:”1884″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”LA Dodgers”,”franchiseName”:”Los Angeles”,”clubName”:”Dodgers”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:120,”name”:”Washington Nationals”,”link”:”/api/v1/teams/120″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3309,”name”:”Nationals Park”,”link”:”/api/v1/venues/3309″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:5000,”link”:”/api/v1/venues/5000″},”teamCode”:”was”,”fileCode”:”was”,”abbreviation”:”WSH”,”teamName”:”Nationals”,”locationName”:”Washington”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Washington”,”franchiseName”:”Washington”,”clubName”:”Nationals”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:121,”name”:”New York Mets”,”link”:”/api/v1/teams/121″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3289,”name”:”Citi Field”,”link”:”/api/v1/venues/3289″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2856,”link”:”/api/v1/venues/2856″},”teamCode”:”nyn”,”fileCode”:”nym”,”abbreviation”:”NYM”,”teamName”:”Mets”,”locationName”:”Flushing”,”firstYearOfPlay”:”1962″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”NY Mets”,”franchiseName”:”New York”,”clubName”:”Mets”,”active”:true}]},”graphqlVariables”:{“getInitialData”:{“contentfulLocale”:”es-US”,”forgeLocale”:”es-us”,”isApp”:false,”preview”:false,”storySlug”:”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen”,”teamId”:”mlb”,”teamPropertiesId”:”mlb-global-properties”,”teamPaletteId”:”mlb-base-palette”},”getRelatedContent”:{“slug”:”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen”,”options”:{“locale”:”es-us”,”teamId”:”mlb”,”topicSlug”:””}},”getTopic”:{“forgeLocale”:”es-us”,”topicSlug”:””}},”headerState”:{“clubId”:”mlb”,”deviceProperties”:{},”footerData”:{“instanceId”:”1ba3b552-f9cc-4e4c-ad66-0e3857826be0″,”name”:”global-footer-es”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”aec375d3-3afa-4491-ab28-60b736f38982″,”text”:”Términos de Uso”,”properties”:{“link”:”/official-information/terms-of-use”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”debe8dbf-de27-4eae-b7ec-adae43fc4642″,”text”:”Política de Privacidad”,”properties”:{“link”:”/official-information/privacy-policy”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”345a1847-cac1-43a4-91bf-70c21ecee681″,”text”:”Avisos Legales”,”properties”:{“link”:”/official-information/legal-notices”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”34014aad-1069-4bba-b22e-4b287a4f7df1″,”text”:”Contáctanos”,”properties”:{“link”:”/official-information/contact”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”46d30fcb-6884-451f-a4a5-5fed761d26ea”,”text”:”No Vendas Mis Datos Personales”,”properties”:{“link”:”https://privacyportal.onetrust.com/webform/53a301ae-6882-46f9-af93-24f64f792aee/3251a424-8286-4725-9313-603f12c85a49″,”target”:”_blank”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”dd307e97-49c6-4f80-aff3-89a59696fb80″,”text”:”Información Oficial”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”bdf571d3-e8bb-403b-bb5f-7f28a7127c74″,”text”:”Información Oficial”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ecfd4d42-aa8d-4872-80a5-869c6b493018″,”text”:”Sobre MLB”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/about_mlb/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b94aa8f3-12dd-42ae-8cad-aebf36b8a784″,”text”:”Sobre MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/about_mlb_com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bb62de22-5c84-4cab-b9fb-5429ea9d647c”,”text”:”Información de equipo”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/es/team/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7cc37e2a-667c-4405-bd1f-87ad88bc4d9e”,”text”:”Reglas Oficiales”,”properties”:{“link”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/mlb/atcjzj9j7wrgvsm8wnjq.pdf”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e658056b-608b-4eee-a04a-43772f9e6bb4″,”text”:”Reglas de la revision del Replay”,”properties”:{“link”:”http://m.mlb.com/official_rules/replay_review”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0b3fc77c-c7d1-4584-a184-90fd8c4959e9″,”text”:”Umpires”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/official_info/umpires/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”23dde9d7-6aba-4bec-a449-b1b4d5a5767c”,”text”:”Promocionar con nosotros”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/sponsorship/mediakit/contacts.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ca43b715-5423-4314-ac5a-f9229bee6fb6″,”text”:”Comunicados de Prensa”,”properties”:{“link”:”/es/news/topic/mlb-press-releases”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”7a60a8fc-0c3c-4c87-b04b-2b57b6c9894c”,”text”:”Ayuda / Contáctenos”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”0e3932c9-beec-43f2-b712-66879a51ab63″,”text”:”Ayuda / Contáctenos”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”36f01834-7979-4a42-aa12-52439c2e320b”,”text”:”Ayuda de la tienda”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_shop.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a9ab482b-8ee6-4165-965f-0f23b4b9b8fc”,”text”:”Contactar al servicio de atención de MLB”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/contact_us.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4d33a7c1-38d5-4b3b-a999-53377f55738d”,”text”:”Centro de Ayuda de MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/help-center/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”efb27376-accc-4ca4-9017-c3309ee122d3″,”text”:”Información de Accesibilidad”,”properties”:{“link”:”/official-information/accessibility”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bb6e7a31-4b7d-4e49-8c2e-00dda9e237ab”,”text”:”Información de boletos”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_tickets.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4b3c6ee8-d4ae-4265-a7e7-7e5bea8cde28″,”text”:”Información de la cuenta de MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_general_mlbcom.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”914f97a1-73b1-4d0d-a88f-58337c460fd5″,”text”:”Política MLB sobre Acoso”,”properties”:{“link”:”/es/official-information/harassment-policy”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d4ebef1-3168-4b79-a237-9f36931d3a2c”,”text”:”Preguntas frecuentes de AtBat”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_alerts.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a32cccf1-26d8-4bfe-9ed5-db9dc34eb51f”,”text”:”Preguntas más frecuentes sobre MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_dds.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cf3490fc-f093-4457-99a7-d2bc3f4d4cef”,”text”:”Servicio al Cliente de Subastas”,”properties”:{“link”:”http://auctions.mlb.com/iSynApp/manageUserEmail!showEmailContactUsForm.action?sid=1101001″},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”6ca8b189-8c54-428f-9f79-3c357ef18469″,”text”:”Más sitios MLB y afiliados”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”becc9309-94fc-491b-ad15-45f7c17f85a9″,”text”:”MLB Players Alumni Association”,”properties”:{“link”:”http://mlbpaa.mlb.com/mlbpaa/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9ff49c09-8a0d-41e6-b8b0-14f37f8e7f52″,”text”:”MLB Players Association”,”properties”:{“link”:”http://www.mlbplayers.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”022ec2ca-bb20-4543-9cdc-95ba3a4443ca”,”text”:”Liga Menores de Béisbol”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c6f9948e-3521-4788-83ed-b568f39e86aa”,”text”:”MLB Network”,”properties”:{“link”:”http://m.mlb.com/network”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”75f0b763-612d-4557-ae38-227fb5b3b7f1″,”text”:”Tickets.com”,”properties”:{“link”:”http://www.tickets.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f8599d26-5069-4417-8c26-0965dd8d9435″,”text”:”YES Network”,”properties”:{“link”:”http://web.yesnetwork.com/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”94a0f581-2e11-4995-8ae4-780a2853eccd”,”text”:”Sportsnet New York”,”properties”:{“link”:”https://www.sny.tv/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5c8f6196-a4d5-4ed5-b830-189580691d3e”,”text”:”Australian Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”http://web.theabl.com.au/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ab6fc805-0bb7-439b-8c3c-92c61b035387″,”text”:”World Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”https://www.worldbaseballclassic.com/es/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”bc865511-771d-45e1-bdd8-7ea3c8e8c9a5″,”text”:”Youth Majors”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/youthmajors/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e218ed4d-89f9-4f7d-87e7-c05a3559cd74″,”text”:”sabr.org”,”properties”:{“link”:”http://sabr.org/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”158a95a6-bd4f-4654-b57f-465d3c356a55″,”text”:”College Baseball Hall of Fame”,”properties”:{“link”:”http://www.collegebaseballhall.org/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5e602a1a-e518-455b-ac5f-5c0e80430e38″,”text”:”Golden Spikes Award”,”properties”:{“link”:”http://web.usabaseball.com/goldenspikes/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”ccd9020d-c619-45d2-bc1f-ef80ae2cd651″,”text”:”USA Baseball”,”properties”:{“link”:”http://web.usabaseball.com/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”75512a93-d52d-4d71-a6d3-70d6b44dfa0f”,”text”:”LasMayores.com”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3b7bbad3-1ed5-468d-8703-205519315e04″,”text”:”MLBCommunity.org”,”properties”:{“link”:”/mlb-community”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f8058121-3606-4ff2-be8a-d1a3d47642db”,”text”:”AllStarGame.com”,”properties”:{“link”:”https://news.google.com/es/all-star”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”96a37d57-daaf-4658-b5a0-7de034e7df22″,”text”:”mlb.com/RD”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/dr/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a624b4e5-c8d8-44b9-9084-7522ed0cee59″,”text”:”MLB.com/Kids”,”properties”:{“link”:”/video/the-kid-chats-with-kids-c2523716683″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”43c6bc47-f7d9-445a-85a1-10b3cdc02ee0″,”text”:”MLB Photostore”,”properties”:{“link”:”https://photostore.mlb.com/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d9f4ea22-70a7-4085-a16e-83f70a5711b2″,”text”:”Ligas Invernales”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/mlb/events/winterleagues/league.jsp?league=esp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c574a4a2-45ec-47fe-8ca3-b5b99d1cb443″,”text”:”PlayBall.org”,”properties”:{“link”:”https://www.playball.org/”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”e3a86593-6da0-4d00-a512-0b8c78c9b8a5″,”text”:”Empleo”,”properties”:{},”menuItems”:[{“itemId”:”2b3041d2-bbd1-4f4e-a774-5e54b721b0d9″,”text”:”Empleo con MLB.com”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/index.jsp”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”dcc339cb-64a6-47de-9683-ff8a392facfd”,”text”:”Empleo con la Oficina del Comisionado”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/boc/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”043850e7-9c7e-4346-ad0b-55af5adf3e0b”,”text”:”Empleo con MLB Network”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mlb.com/careers/mlbn/”},”menuItems”:[]}]}]},”headerData”:{“instanceId”:”f62eac09-2dd8-48c2-a023-e8fe8e84aa7d”,”name”:”global-nav-es”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”5052bac6-3f1d-4847-8739-42021d7cfc2d”,”text”:”Noticias”,”properties”:{“link”:”/news”,”customProperties”:”amp:true;”,”icon”:”news”,”visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”afa5a634-70d5-4410-9933-0560b4d230d6″,”text”:”Noticias Completas”,”properties”:{“customProperties”:”amp:true;”,”link”:”/news”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f2ae923a-9361-4073-89bd-c6cb9706477e”,”text”:”Postemporada 2022″,”properties”:{“link”:”/postseason”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”905b0723-dd87-4dec-8421-fa271fa4775c”,”text”:”Ligas Invernales 2022″,”properties”:{“customProperties”:”amp:true;”,”link”:”/ligas-invernales”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”8dc94f16-b5a9-4e9e-af88-693d91d2e38a”,”text”:”Liga Dominicana 2022″,”properties”:{“link”:”/ligas-invernales/liga-dominicana”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”929254bc-621d-4112-ae3b-ff2562e4e224″,”text”:”World Baseball Classic”,”properties”:{“link”:”/world-baseball-classic”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2676bb12-b594-4f56-aeb7-945c519905de”,”text”:”Premio Roberto Clemente”,”properties”:{“target”:”https://www.mlb.com/es/community/roberto-clemente-award?affiliateId=ffb-navigation-mlb-2022″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4bfdb502-31e4-49dd-bae1-89a4772d0739″,”text”:”Mejores Prospectos”,”properties”:{“link”:”/prospects”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”02f947b5-cc72-40f9-9f37-a97b37dcaef3″,”text”:”Juego de Estrellas”,”properties”:{“link”:”/all-star”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”38291d67-2937-407c-aa02-29739dde5cf5″,”text”:”Lanzadores Probables”,”properties”:{“link”:”/probable-pitchers”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”53776d17-03af-4b04-8840-45b6c624df6b”,”text”:”Salón de la Fama”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/news/topic/salon-de-la-fama-titulares”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”82d45c9a-d055-4ab4-b785-576d982a2077″,”text”:”Premios 2021″,”properties”:{“link”:”/awards”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”80a53ea7-a951-484b-9972-b2e2f2a371e3″,”text”:”Fernando Valenzuela”,”properties”:{“customProperties”:”amp:true;”,”link”:”https://www.mlb.com/es/news/featured/fernandomania-momento-crucial-en-mlb”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b2cd2e55-b90e-4d4e-9451-67c58ac6de7f”,”text”:”Recuerdos: Héroes latinoamericanos”,”properties”:{“link”:”/news/topic/es-recuerdos-heroes-latinoamericanos”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”86b4ade1-0488-40d3-8472-b1e323f23914″,”text”:”Video”,”properties”:{“link”:”/video”,”customProperties”:”amp:true;”},”menuItems”:[{“itemId”:”bbddb943-54df-4d88-a3ee-14265e727677″,”text”:”En Esta Sección”,”properties”:{“visible”:”true”,”enabled”:”false”},”menuItems”:[{“itemId”:”d87342bf-bac9-4811-9863-4a5d7ddabe94″,”text”:”Más Popular”,”properties”:{“link”:”/video”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d6f95b2e-b8ee-41f0-a313-e74537eff685″,”text”:”Ver Juegos en Vivo”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games?affiliateId=mlbMENUes”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6bf33449-cd33-4e4c-a8ad-1064c81158ed”,”text”:”3 Temas a Seguir”,”properties”:{“link”:”/video/topic/tres-temas-a-seguir”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”88851f8f-f763-4ee4-8fe7-4c04ff270f1b”,”text”:”3&2 de MLB-ESPN”,”properties”:{“link”:”/video/topic/david-venn”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0692242d-d4ea-4283-a266-0d3ef2f94240″,”text”:”MLB Originals”,”properties”:{“link”:”/video/topic/mlb-originals”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”129455f7-7e47-4e00-be6a-3afc6d7c2663″,”text”:”Mejor de Statcast”,”properties”:{“link”:”/video/topic/statcast”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”830b3ff1-c650-48a0-b8ee-6c910acc0204″,”text”:”Jugadas Revisadas”,”properties”:{“link”:”/video/topic/replay-review”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9a8d769e-93a4-4015-89c2-120de9435734″,”text”:”Jugada Imperdible”,”properties”:{“link”:”/video/topic/curtain-calls”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”cca9ad6b-8a13-4a76-b5bb-981f9cb68323″,”text”:”Untouchable Pitches”,”properties”:{“link”:”/video/topic/untouchable-pitches-cristal-products”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”74f35bdb-7baf-4fa5-abb5-3c3613fa00fe”,”text”:”Destacados”,”properties”:{“visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”40c09311-f7cd-4fe5-bd48-618ac835fa52″,”text”:”Narradas en español”,”properties”:{“link”:”/video/topic/spanish-audio”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”73758e9b-3c29-4d15-9a9b-2953d031df83″,”text”:”Podcasts”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/fans/podcasts”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4cdb4f64-f058-43e3-a0f3-a078c3701cc9″,”text”:”Jonrones”,”properties”:{“link”:”/video/topic/home-runs”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b58bffd0-8cf7-4808-83c9-7a1e39426731″,”text”:”Grand Slams”,”properties”:{“link”:”/video/topic/grand-slams”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”3d4947a4-61d9-4ce6-9bec-5ef974a5aff1″,”text”:”Batazos de oro”,”properties”:{“link”:”/video/topic/walk-offs”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”550155b7-3825-4c73-bf84-0250dec41903″,”text”:”Mejores Jugadas Defensivas”,”properties”:{“link”:”/video/topic/top-defensive-plays”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”74ae3c2d-1ce1-47b7-8180-513f22bfd4d7″,”text”:”Remontadas Ganadoras”,”properties”:{“link”:”/video/topic/es-dr-remontadas-betcris-videos”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”25754b3b-4e53-4f39-b085-8e6eed764b52″,”text”:”MLB Network”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/network”},”menuItems”:[]}]}]},{“itemId”:”95b8a31a-32cd-4b9d-87f2-d1edb11c07c7″,”text”:”Resultados”,”properties”:{“link”:”/scores”,”customProperties”:”amp:true;mobile:true;”,”icon”:”scores”,”visible”:””},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9efaf5e3-6a93-4e4f-b8af-1219110ecb30″,”text”:”Stats”,”properties”:{“link”:”/stats/”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”stats”,”enabled”:”false”,”visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”cdc7cc5e-ea01-4dfd-8a32-26ab78014820″,”text”:”Primavera 2022″,”properties”:{“link”:”/stats/spring-training”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c26bdb6a-e2f7-48dc-bd44-39e522f7b5ca”,”text”:”Estadísticas de la Temporada 2022″,”properties”:{“link”:”/stats/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b270d5e1-dfd9-4d84-8215-f10a2c66f036″,”text”:”Líderes de la liga 2022″,”properties”:{“link”:”/stats/batting-average/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”62c5195b-2630-4d9e-9896-6aee0709aeee”,”text”:”Estadísticas Clasificadas de Equipo”,”properties”:{“link”:”/stats/team/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”41566816-1cb8-421f-9a4a-9ccdefa7ed69″,”text”:”Lista de líderes de Statcast”,”properties”:{“link”:”https://baseballsavant.mlb.com/statcast_leaderboard”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”6af88ec1-9bfe-4494-abc0-898dc919a081″,”text”:”Posiciones”,”properties”:{“link”:”/standings”,”customProperties”:”amp:true;”,”icon”:”standings”},”menuItems”:[{“itemId”:”4e466838-849d-4450-b3ee-083235fc3df5″,”text”:”Comodín del 2022″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/standings/wild-card/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”60831d73-1750-4675-ad86-113a51d462fd”,”text”:”Panorama de la Postemporada 2022″,”properties”:{“link”:”/postseason”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”acd9371f-6daa-4078-972e-063976292816″,”text”:”Primavera 2022″,”properties”:{“link”:”/standings/spring-training”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0082a18a-dcf2-4dfd-99aa-4c7cfaee4d33″,”text”:”Posiciones 2021″,”properties”:{“link”:”/standings/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d775d6f-004b-4e62-abf8-e4d6f3de750e”,”text”:”Posiciones del 2020″,”properties”:{“link”:”/standings/2020″},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”248fea7e-1d19-452a-bb5c-999e1a09b7cd”,”text”:”Calendario”,”properties”:{“link”:”/schedule”,”customProperties”:”mobile:true;amp:true;”,”icon”:”schedule”},”menuItems”:[{“itemId”:”32b5d2ea-3694-40ed-abb0-5586e0317bc1″,”text”:”Temporada Regular 2022″,”properties”:{“link”:”/schedule/2022-04-07″},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6d412ee0-9a5e-4fea-bfca-2d0677207dc0″,”text”:”Postemporada 2022″,”properties”:{“link”:”/postseason”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”18d72bcf-779d-48ef-b04f-5f12f1c2bd63″,”text”:”Entrenamiento Primaveral 2022″,”properties”:{“link”:”/schedule/2022-04-07″,”visible”:”false”,”enabled”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”434c9875-e59b-4384-916e-617656a041b5″,”text”:”Fechas Importantes”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/schedule/events”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”c9c5b1d6-02c7-4e18-a7de-cbf4e5da19c5″,”text”:”Jugadores”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/players”,”icon”:”group”,”enabled”:”false”,”visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”db9c09b8-c016-4c30-b5be-2745df1b6b17″,”text”:”Mejores Prospectos”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/prospects/”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1dbc99ae-6f5c-4aaf-9644-8a25f5f82eb4″,”text”:”Agente Libres 2022″,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/hot-stove”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7b88dc4b-f66e-4eb7-906e-c9f83d37cc32″,”text”:”Búsqueda de Jugadores”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/players”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1d87d7ef-a33e-45c0-a4e6-64426d1e9221″,”text”:”Alineaciones Titulares”,”properties”:{“link”:”/starting-lineups”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”f857d698-35a3-4b1b-8e88-d92056ca5507″,”text”:”Apps”,”properties”:{“link”:”/apps”,”customProperties”:””,”data”:””,”visible”:”false”,”enabled”:”false”},”menuItems”:[{“itemId”:”7ac1ff4a-2630-478b-b41f-fd19e0b40bd8″,”text”:”MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”21900475-abf0-4913-a23a-6a726ed087d4″,”text”:”MLB Ballpark”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”599917aa-8b9a-4e84-aa5d-039b0681d86d”,”text”:”MiLB First Pitch (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/about/first-pitch”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e90d28dc-c959-4e5d-ae1c-3a858a1401a7″,”text”:”R.B.I. Baseball (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.rbigame.com”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e5b940ae-608b-4eba-8069-4d66da241c9e”,”text”:”MLB Home Run Derby (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”302d928e-f80d-4528-b42c-f79e0df3469d”,”text”:”MLB Beat the Streak (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0002703c-004b-4066-8177-0d65515f7706″,”text”:”Preguntas Frecuentes de MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app/faq-apple”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5115053c-4d07-4f74-9748-489c239dc798″,”text”:”Preguntas Frecuentes de MLB Ballpark (EN)”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/ballpark/faq-apple”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”boletos”,”text”:”Boletos”,”properties”:{“link”:”/tickets”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:””},”menuItems”:[{“itemId”:”f27e5a6b-f72f-48ae-84cf-973a47c71479″,”text”:”Compra Boletos”,”properties”:{“link”:”/tickets”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”d556e06e-b40f-4e8f-be36-22ab99e7c5e4″,”text”:”Stubhub”,”properties”:{“link”:”https://www.stubhub.com/mlb-tickets/”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”7b24aad4-85fb-4206-b915-85dc84bf8046″,”text”:”MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/es/live-stream-games/subscribe/postseason/2021″,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”watch”,”data”:”MLB.TV”},”menuItems”:[{“itemId”:”e1cd21a6-1f32-4111-a6d5-5dff3711cff2″,”text”:”Ver MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games?affiliateId=mlbMENU”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0fc7213f-eebd-4a38-ad24-f31a8667251a”,”text”:”Compra MLB.TV”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/subscribe”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”444ff90e-b9cd-4bef-b2e6-1c6e07074e9c”,”text”:”Shop”,”properties”:{“link”:”https://www.mlbshop.com/?_s=bm-mlb.com-Banner-3122019-LOSMAYORES_TRAY-Editorial-GEN”,”customProperties”:”align:right;”,”icon”:”shop”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”98430c25-7924-4112-a70f-0b32fd31594f”,”text”:”Equipos”,”properties”:{“link”:”/team”,”customProperties”:”amp:true;module:teammodule;align:right;”,”tag”:”language:es;”,”icon”:”teams”},”menuItems”:[{“itemId”:”ad45e5bb-1db5-4378-9bb8-b93df4253558″,”text”:”Team Module”,”properties”:{“customProperties”:”module:teammodule;”,”tag”:”language:es;”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”97ba39f2-79b1-4c3d-bd57-fa42814248da”,”text”:”EN”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com”,”customProperties”:”align:right;label:English;lang:en”,”icon”:”EN”,”toolTip”:”English”},”menuItems”:[{“itemId”:”640c3c92-b368-4b85-8076-d7303e8810fc”,”text”:”日本語”,”properties”:{“link”:”http://www.mlb.jp/”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”a92d7c23-6849-49f8-b430-045ad6cd15ac”,”text”:”한국어”,”properties”:{“link”:”http://mlb.mbcsportsplus.com/”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]}]},”locale”:”es”,”reqPath”:”/es/news/padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen”,”sharedNav”:{“instanceId”:”6c265854-d856-4f92-aea1-07dfe5cda020″,”name”:”shared-nav”,”variables”:[],”menuItems”:[{“itemId”:”93b3e9b2-65a9-4585-9185-03e255cb523c”,”text”:”MLB.TV”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/tv?&affiliateId=clubMENU”,”icon”:”watch”,”customProperties”:”align:right;”},”menuItems”:[{“itemId”:”d54a2b21-9db9-4252-9ebe-e3a4b2a3cf83″,”text”:”Watch & Listen Live”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2d8d6ad8-dc2a-4971-9b12-f1853530c5d3″,”text”:”Buy MLB.TV Postseason”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/subscribe?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”38c2991b-6331-469b-bce7-c53ab3267bc6″,”text”:”Buy MLB Audio”,”properties”:{“link”:”/live-stream-games/subscribe/mlb-audio?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”2f433cfb-699a-43bb-ab54-d3b4a7269d8e”,”text”:”Watch MLB.TV Docs & Features”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/tv/featured?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6254640c-2069-4447-822f-084d0a38f161″,”text”:”MLB.TV Help Center”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/live-stream-games/help-center?&affiliateId=clubMENU”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”d54d0be0-f610-4f8b-90ac-c246c361e2e2″,”text”:”Fantasy”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy”,”customProperties”:””,”visible”:”true”},”menuItems”:[{“itemId”:”5ec4bde4-6bc1-412b-a92b-6b7cb3b2f07c”,”text”:”Yahoo Fantasy Baseball”,”properties”:{“link”:”http://yhoo.it/3aK5QQw”,”visible”:”false”,”target”:”_blank”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”b2a63b51-03fc-423d-971e-1e566f6008f4″,”text”:”MLB Rally”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”f6929b88-632d-4a6f-ba73-8a64fccba1b0″,”text”:”MLB Quick Pick”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally/quickpick”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0ebe9e5d-3fc7-48d2-acb1-c33eb931b911″,”text”:”MLB Beat the Streak”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”086bd307-a929-4414-9dd7-09bdac8d3f2e”,”text”:”MLB MOONBLASTS Pick ‘Em”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/sponsorship/ftx-moonblasts-pick-em”,”customProperties”:”expires:1627754400″,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”14aa1d4b-0193-4670-a1fc-b4386d4977e8″,”text”:”The Vault”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/the-vault”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4e0abdd4-8a0f-4bc5-838f-91dd2796041e”,”text”:”MLB Home Run Derby”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”7d8dfda7-345a-46fa-82dc-105068ba223e”,”text”:”Season Pick ‘Em”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/season-pick-em?affiliateId=spe-fantasynav-club-2021″,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”6eda396d-199b-4772-b3c9-c0b032513b6c”,”text”:”MLB Pre-Pick (AUS)”,”properties”:{“customProperties”:””,”link”:”https://www.mlb.com/pre-pick/tab”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9f1ff266-0ed8-4adb-ba77-428d1871b237″,”text”:”Closer Report”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/closer-report”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4c4f57bd-e31a-46c9-8f73-0fa2227451d3″,”text”:”Prospect Rankings”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/prospects”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”1ebe4dc3-2c6a-469f-be59-474fe14dbbd7″,”text”:”MLB Champions”,”properties”:{“link”:”https://www.mlbc.app/?ref=mlbcom”,”target”:”_blank”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]},{“itemId”:”d1f61f89-9fd0-4f03-be17-2c5e128711a4″,”text”:”Apps”,”properties”:{“link”:”/apps”},”menuItems”:[{“itemId”:”83ac2ddf-414b-47d1-afec-ffacd068ab57″,”text”:”MLB”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”83dbba73-02ac-4ba0-bebf-2c62ef04c19e”,”text”:”MLB Rally”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”26fda476-348c-4f42-aa7c-92d1f9b1bf5c”,”text”:”MLB Beat the Streak”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/beat-the-streak”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”e09e6978-fcf7-4c2f-8387-59d83b7be38e”,”text”:”MLB Ballpark”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”86320a6b-11a1-4312-8eeb-a6c44f293f6c”,”text”:”MLB Play”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/play”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”5e7b8019-9484-4872-abd7-8b963cd5969e”,”text”:”MiLB First Pitch”,”properties”:{“link”:”https://www.milb.com/about/first-pitch”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”4fd8c1f8-a753-4501-916c-663390f1a566″,”text”:”MLB Home Run Derby”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/fantasy/home-run-derby”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”9d8dfe8b-be1a-4ebf-9509-6bd0165a868e”,”text”:”MLB FAQs”,”properties”:{“link”:”/apps/mlb-app/faq-apple”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”df4e8527-e357-4272-bcf7-61876ed9455d”,”text”:”MLB Ballpark FAQs”,”properties”:{“link”:”/apps/ballpark/faq-apple”,”visible”:”true”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”0ee38329-4c3c-48f5-86c7-04a58c24c006″,”text”:”MLB Play FAQs”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/help/play/frequently-asked-questions”},”menuItems”:[]},{“itemId”:”c2943c65-a843-437a-9ef4-4ccfe5be088f”,”text”:”MLB Rally FAQs”,”properties”:{“link”:”https://www.mlb.com/apps/rally/faq-apple”,”visible”:”false”},”menuItems”:[]}]}]},”styleProps”:{},”teamNameSlug”:””,”teamsData”:[{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:133,”name”:”Oakland Athletics”,”link”:”/api/v1/teams/133″,”season”:2022,”venue”:{“id”:10,”name”:”Oakland Coliseum”,”link”:”/api/v1/venues/10″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2507,”link”:”/api/v1/venues/2507″},”teamCode”:”oak”,”fileCode”:”oak”,”abbreviation”:”OAK”,”teamName”:”Athletics”,”locationName”:”Oakland”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Oakland”,”franchiseName”:”Oakland”,”clubName”:”Athletics”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:134,”name”:”Pittsburgh Pirates”,”link”:”/api/v1/teams/134″,”season”:2022,”venue”:{“id”:31,”name”:”PNC Park”,”link”:”/api/v1/venues/31″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2526,”link”:”/api/v1/venues/2526″},”teamCode”:”pit”,”fileCode”:”pit”,”abbreviation”:”PIT”,”teamName”:”Pirates”,”locationName”:”Pittsburgh”,”firstYearOfPlay”:”1882″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Pittsburgh”,”franchiseName”:”Pittsburgh”,”clubName”:”Pirates”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:135,”name”:”San Diego Padres”,”link”:”/api/v1/teams/135″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2680,”name”:”Petco Park”,”link”:”/api/v1/venues/2680″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2530,”link”:”/api/v1/venues/2530″},”teamCode”:”sdn”,”fileCode”:”sd”,”abbreviation”:”SD”,”teamName”:”Padres”,”locationName”:”San Diego”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”San Diego”,”franchiseName”:”San Diego”,”clubName”:”Padres”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:136,”name”:”Seattle Mariners”,”link”:”/api/v1/teams/136″,”season”:2022,”venue”:{“id”:680,”name”:”T-Mobile Park”,”link”:”/api/v1/venues/680″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2530,”link”:”/api/v1/venues/2530″},”teamCode”:”sea”,”fileCode”:”sea”,”abbreviation”:”SEA”,”teamName”:”Mariners”,”locationName”:”Seattle”,”firstYearOfPlay”:”1977″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Seattle”,”franchiseName”:”Seattle”,”clubName”:”Mariners”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:137,”name”:”San Francisco Giants”,”link”:”/api/v1/teams/137″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2395,”name”:”Oracle Park”,”link”:”/api/v1/venues/2395″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2532,”link”:”/api/v1/venues/2532″},”teamCode”:”sfn”,”fileCode”:”sf”,”abbreviation”:”SF”,”teamName”:”Giants”,”locationName”:”San Francisco”,”firstYearOfPlay”:”1883″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”San Francisco”,”franchiseName”:”San Francisco”,”clubName”:”Giants”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:138,”name”:”St. Louis Cardinals”,”link”:”/api/v1/teams/138″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2889,”name”:”Busch Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/2889″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2520,”link”:”/api/v1/venues/2520″},”teamCode”:”sln”,”fileCode”:”stl”,”abbreviation”:”STL”,”teamName”:”Cardinals”,”locationName”:”St. Louis”,”firstYearOfPlay”:”1892″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”St. Louis”,”franchiseName”:”St. Louis”,”clubName”:”Cardinals”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:139,”name”:”Tampa Bay Rays”,”link”:”/api/v1/teams/139″,”season”:2022,”venue”:{“id”:12,”name”:”Tropicana Field”,”link”:”/api/v1/venues/12″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2534,”link”:”/api/v1/venues/2534″},”teamCode”:”tba”,”fileCode”:”tb”,”abbreviation”:”TB”,”teamName”:”Rays”,”locationName”:”St. Petersburg”,”firstYearOfPlay”:”1996″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Tampa Bay”,”franchiseName”:”Tampa Bay”,”clubName”:”Rays”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:140,”name”:”Texas Rangers”,”link”:”/api/v1/teams/140″,”season”:2022,”venue”:{“id”:5325,”name”:”Globe Life Field”,”link”:”/api/v1/venues/5325″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2603,”link”:”/api/v1/venues/2603″},”teamCode”:”tex”,”fileCode”:”tex”,”abbreviation”:”TEX”,”teamName”:”Rangers”,”locationName”:”Arlington”,”firstYearOfPlay”:”1961″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Texas”,”franchiseName”:”Texas”,”clubName”:”Rangers”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:141,”name”:”Toronto Blue Jays”,”link”:”/api/v1/teams/141″,”season”:2022,”venue”:{“id”:14,”name”:”Rogers Centre”,”link”:”/api/v1/venues/14″,”timeZone”:{“id”:”America/Toronto”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2536,”link”:”/api/v1/venues/2536″},”teamCode”:”tor”,”fileCode”:”tor”,”abbreviation”:”TOR”,”teamName”:”Blue Jays”,”locationName”:”Toronto”,”firstYearOfPlay”:”1977″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Toronto”,”franchiseName”:”Toronto”,”clubName”:”Blue Jays”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:142,”name”:”Minnesota Twins”,”link”:”/api/v1/teams/142″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3312,”name”:”Target Field”,”link”:”/api/v1/venues/3312″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2862,”link”:”/api/v1/venues/2862″},”teamCode”:”min”,”fileCode”:”min”,”abbreviation”:”MIN”,”teamName”:”Twins”,”locationName”:”Minneapolis”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Minnesota”,”franchiseName”:”Minnesota”,”clubName”:”Twins”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:143,”name”:”Philadelphia Phillies”,”link”:”/api/v1/teams/143″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2681,”name”:”Citizens Bank Park”,”link”:”/api/v1/venues/2681″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2700,”link”:”/api/v1/venues/2700″},”teamCode”:”phi”,”fileCode”:”phi”,”abbreviation”:”PHI”,”teamName”:”Phillies”,”locationName”:”Philadelphia”,”firstYearOfPlay”:”1883″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Philadelphia”,”franchiseName”:”Philadelphia”,”clubName”:”Phillies”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:144,”name”:”Atlanta Braves”,”link”:”/api/v1/teams/144″,”season”:2022,”venue”:{“id”:4705,”name”:”Truist Park”,”link”:”/api/v1/venues/4705″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:5380,”link”:”/api/v1/venues/5380″},”teamCode”:”atl”,”fileCode”:”atl”,”abbreviation”:”ATL”,”teamName”:”Braves”,”locationName”:”Atlanta”,”firstYearOfPlay”:”1871″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Atlanta”,”franchiseName”:”Atlanta”,”clubName”:”Braves”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:145,”name”:”Chicago White Sox”,”link”:”/api/v1/teams/145″,”season”:2022,”venue”:{“id”:4,”name”:”Guaranteed Rate Field”,”link”:”/api/v1/venues/4″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:3809,”link”:”/api/v1/venues/3809″},”teamCode”:”cha”,”fileCode”:”cws”,”abbreviation”:”CWS”,”teamName”:”White Sox”,”locationName”:”Chicago”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Chi White Sox”,”franchiseName”:”Chicago”,”clubName”:”White Sox”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:146,”name”:”Miami Marlins”,”link”:”/api/v1/teams/146″,”season”:2022,”venue”:{“id”:4169,”name”:”loanDepot park”,”link”:”/api/v1/venues/4169″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2520,”link”:”/api/v1/venues/2520″},”teamCode”:”mia”,”fileCode”:”mia”,”abbreviation”:”MIA”,”teamName”:”Marlins”,”locationName”:”Miami”,”firstYearOfPlay”:”1991″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Miami”,”franchiseName”:”Miami”,”clubName”:”Marlins”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:147,”name”:”New York Yankees”,”link”:”/api/v1/teams/147″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3313,”name”:”Yankee Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/3313″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2523,”link”:”/api/v1/venues/2523″},”teamCode”:”nya”,”fileCode”:”nyy”,”abbreviation”:”NYY”,”teamName”:”Yankees”,”locationName”:”Bronx”,”firstYearOfPlay”:”1903″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”NY Yankees”,”franchiseName”:”New York”,”clubName”:”Yankees”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:158,”name”:”Milwaukee Brewers”,”link”:”/api/v1/teams/158″,”season”:2022,”venue”:{“id”:32,”name”:”American Family Field”,”link”:”/api/v1/venues/32″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2518,”link”:”/api/v1/venues/2518″},”teamCode”:”mil”,”fileCode”:”mil”,”abbreviation”:”MIL”,”teamName”:”Brewers”,”locationName”:”Milwaukee”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Milwaukee”,”franchiseName”:”Milwaukee”,”clubName”:”Brewers”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:108,”name”:”Los Angeles Angels”,”link”:”/api/v1/teams/108″,”season”:2022,”venue”:{“id”:1,”name”:”Angel Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/1″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2500,”link”:”/api/v1/venues/2500″},”teamCode”:”ana”,”fileCode”:”ana”,”abbreviation”:”LAA”,”teamName”:”Angels”,”locationName”:”Anaheim”,”firstYearOfPlay”:”1961″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”LA Angels”,”franchiseName”:”Los Angeles”,”clubName”:”Angels”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:109,”name”:”Arizona Diamondbacks”,”link”:”/api/v1/teams/109″,”season”:2022,”venue”:{“id”:15,”name”:”Chase Field”,”link”:”/api/v1/venues/15″,”timeZone”:{“id”:”America/Phoenix”,”offset”:-7,”tz”:”MST”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:4249,”link”:”/api/v1/venues/4249″},”teamCode”:”ari”,”fileCode”:”ari”,”abbreviation”:”ARI”,”teamName”:”D-backs”,”locationName”:”Phoenix”,”firstYearOfPlay”:”1996″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Arizona”,”franchiseName”:”Arizona”,”clubName”:”Diamondbacks”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:110,”name”:”Baltimore Orioles”,”link”:”/api/v1/teams/110″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2,”name”:”Oriole Park at Camden Yards”,”link”:”/api/v1/venues/2″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2508,”link”:”/api/v1/venues/2508″},”teamCode”:”bal”,”fileCode”:”bal”,”abbreviation”:”BAL”,”teamName”:”Orioles”,”locationName”:”Baltimore”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Baltimore”,”franchiseName”:”Baltimore”,”clubName”:”Orioles”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:111,”name”:”Boston Red Sox”,”link”:”/api/v1/teams/111″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3,”name”:”Fenway Park”,”link”:”/api/v1/venues/3″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:4309,”link”:”/api/v1/venues/4309″},”teamCode”:”bos”,”fileCode”:”bos”,”abbreviation”:”BOS”,”teamName”:”Red Sox”,”locationName”:”Boston”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:201,”name”:”American League East”,”link”:”/api/v1/divisions/201″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Boston”,”franchiseName”:”Boston”,”clubName”:”Red Sox”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:112,”name”:”Chicago Cubs”,”link”:”/api/v1/teams/112″,”season”:2022,”venue”:{“id”:17,”name”:”Wrigley Field”,”link”:”/api/v1/venues/17″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:4629,”link”:”/api/v1/venues/4629″},”teamCode”:”chn”,”fileCode”:”chc”,”abbreviation”:”CHC”,”teamName”:”Cubs”,”locationName”:”Chicago”,”firstYearOfPlay”:”1874″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Chi Cubs”,”franchiseName”:”Chicago”,”clubName”:”Cubs”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:113,”name”:”Cincinnati Reds”,”link”:”/api/v1/teams/113″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2602,”name”:”Great American Ball Park”,”link”:”/api/v1/venues/2602″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:3834,”link”:”/api/v1/venues/3834″},”teamCode”:”cin”,”fileCode”:”cin”,”abbreviation”:”CIN”,”teamName”:”Reds”,”locationName”:”Cincinnati”,”firstYearOfPlay”:”1882″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:205,”name”:”National League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/205″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Cincinnati”,”franchiseName”:”Cincinnati”,”clubName”:”Reds”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:114,”name”:”Cleveland Guardians”,”link”:”/api/v1/teams/114″,”season”:2022,”venue”:{“id”:5,”name”:”Progressive Field”,”link”:”/api/v1/venues/5″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:3834,”link”:”/api/v1/venues/3834″},”teamCode”:”cle”,”fileCode”:”cle”,”abbreviation”:”CLE”,”teamName”:”Guardians”,”locationName”:”Cleveland”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Cleveland”,”franchiseName”:”Cleveland”,”clubName”:”Guardians”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:115,”name”:”Colorado Rockies”,”link”:”/api/v1/teams/115″,”season”:2022,”venue”:{“id”:19,”name”:”Coors Field”,”link”:”/api/v1/venues/19″,”timeZone”:{“id”:”America/Denver”,”offset”:-6,”tz”:”MDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:4249,”link”:”/api/v1/venues/4249″},”teamCode”:”col”,”fileCode”:”col”,”abbreviation”:”COL”,”teamName”:”Rockies”,”locationName”:”Denver”,”firstYearOfPlay”:”1992″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Colorado”,”franchiseName”:”Colorado”,”clubName”:”Rockies”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:116,”name”:”Detroit Tigers”,”link”:”/api/v1/teams/116″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2394,”name”:”Comerica Park”,”link”:”/api/v1/venues/2394″,”timeZone”:{“id”:”America/Detroit”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2511,”link”:”/api/v1/venues/2511″},”teamCode”:”det”,”fileCode”:”det”,”abbreviation”:”DET”,”teamName”:”Tigers”,”locationName”:”Detroit”,”firstYearOfPlay”:”1901″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Detroit”,”franchiseName”:”Detroit”,”clubName”:”Tigers”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:117,”name”:”Houston Astros”,”link”:”/api/v1/teams/117″,”season”:2022,”venue”:{“id”:2392,”name”:”Minute Maid Park”,”link”:”/api/v1/venues/2392″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:5000,”link”:”/api/v1/venues/5000″},”teamCode”:”hou”,”fileCode”:”hou”,”abbreviation”:”HOU”,”teamName”:”Astros”,”locationName”:”Houston”,”firstYearOfPlay”:”1962″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:200,”name”:”American League West”,”link”:”/api/v1/divisions/200″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Houston”,”franchiseName”:”Houston”,”clubName”:”Astros”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:118,”name”:”Kansas City Royals”,”link”:”/api/v1/teams/118″,”season”:2022,”venue”:{“id”:7,”name”:”Kauffman Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/7″,”timeZone”:{“id”:”America/Chicago”,”offset”:-5,”tz”:”CDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2603,”link”:”/api/v1/venues/2603″},”teamCode”:”kca”,”fileCode”:”kc”,”abbreviation”:”KC”,”teamName”:”Royals”,”locationName”:”Kansas City”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:103,”name”:”American League”,”link”:”/api/v1/league/103″},”division”:{“id”:202,”name”:”American League Central”,”link”:”/api/v1/divisions/202″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Kansas City”,”franchiseName”:”Kansas City”,”clubName”:”Royals”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:114,”name”:”Cactus League”,”link”:”/api/v1/league/114″,”abbreviation”:”CL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:119,”name”:”Los Angeles Dodgers”,”link”:”/api/v1/teams/119″,”season”:2022,”venue”:{“id”:22,”name”:”Dodger Stadium”,”link”:”/api/v1/venues/22″,”timeZone”:{“id”:”America/Los_Angeles”,”offset”:-7,”tz”:”PDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:3809,”link”:”/api/v1/venues/3809″},”teamCode”:”lan”,”fileCode”:”la”,”abbreviation”:”LAD”,”teamName”:”Dodgers”,”locationName”:”Los Angeles”,”firstYearOfPlay”:”1884″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:203,”name”:”National League West”,”link”:”/api/v1/divisions/203″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”LA Dodgers”,”franchiseName”:”Los Angeles”,”clubName”:”Dodgers”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:120,”name”:”Washington Nationals”,”link”:”/api/v1/teams/120″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3309,”name”:”Nationals Park”,”link”:”/api/v1/venues/3309″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:5000,”link”:”/api/v1/venues/5000″},”teamCode”:”was”,”fileCode”:”was”,”abbreviation”:”WSH”,”teamName”:”Nationals”,”locationName”:”Washington”,”firstYearOfPlay”:”1968″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”Washington”,”franchiseName”:”Washington”,”clubName”:”Nationals”,”active”:true},{“springLeague”:{“id”:115,”name”:”Grapefruit League”,”link”:”/api/v1/league/115″,”abbreviation”:”GL”},”allStarStatus”:”N”,”id”:121,”name”:”New York Mets”,”link”:”/api/v1/teams/121″,”season”:2022,”venue”:{“id”:3289,”name”:”Citi Field”,”link”:”/api/v1/venues/3289″,”timeZone”:{“id”:”America/New_York”,”offset”:-4,”tz”:”EDT”},”active”:true},”springVenue”:{“id”:2856,”link”:”/api/v1/venues/2856″},”teamCode”:”nyn”,”fileCode”:”nym”,”abbreviation”:”NYM”,”teamName”:”Mets”,”locationName”:”Flushing”,”firstYearOfPlay”:”1962″,”league”:{“id”:104,”name”:”National League”,”link”:”/api/v1/league/104″},”division”:{“id”:204,”name”:”National League East”,”link”:”/api/v1/divisions/204″},”sport”:{“id”:1,”link”:”/api/v1/sports/1″,”name”:”Major League Baseball”},”shortName”:”NY Mets”,”franchiseName”:”New York”,”clubName”:”Mets”,”active”:true}]},”isApp”:false,”isCookieNoTrackQueryParam”:false,”isPremiumQueryParam”:false,”lang”:”es”,”newsletterServiceUrl”:”https://us-central1-mlb-webeng-prod-39c3.cloudfunctions.net/email-newsletter”,”queryString”:””,”shareOptions”:{“shareUrl”:”https://www.mlb.com/es/news/padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen”,”twitterHandle”:”LasMayores”},”storySlug”:”padres-empatan-la-sdln-gracias-a-bateo-oportuno-bullpen”,”topicSlug”:””,”userAgent”:”Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36″}}

window.adobeAnalytics = {“reportingSuiteId”:”mlbglobal08,mlbcom08,mlbcomes”}

window.globalState = {“tracking_title”:”Major League Baseball”,”lang”:”es”}

window.appId = ”

/*–>*/