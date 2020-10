Padres e hijos y la pelea que los definirá a todos

En un deporte que exhibe con gusto a YouTubers y ex campeones del pasado, Lomachenko y López han abrazado el riesgo real. Con 130 libras, Lomachenko adquirió la reputación de no solo vencer a los oponentes, sino también de dejarlos irreparablemente fracturados. Pero los nocauts de López son realmente aterradores, caminando una línea fina entre lo emocionante y lo grotesco.

Es más que un Battle Royale de padres de campeones de boxeo. Aparte de batear .400, una unificación de cuatro cinturones (lo siento, no hay problema con el talentoso Devin Haney, pero la idea de que es un “campeón” del CMB no es digna de discusión) podría ser ahora la tarea más difícil en los deportes. Hay una razón por la que solo se ha hecho cuatro veces. Para convertirse en un verdadero campeón indiscutible, hay que superar la política insidiosa de los organismos sancionadores, la codicia de los diversos intereses promocionales y, menos traicionero, pero no menos arduos, los demás campeones.

Si no está claro a quién favorece la apuesta Divina, la naturaleza del deporte, en el sentido más amplio, favorece a López. Hay excepciones, por supuesto: Floyd Mayweather, de 36 años, dominando a Canelo Alvarez de 23 años o George Foreman ganando el título de peso pesado a los 44. Pero la historia del box es en gran parte el hombre grande derrotando al más pequeño, y el joven lleno de promesas venciendo al viejo campeón (ver Oscar De La Hoya-Julio César Chávez o Lomachenko-Guillermo Rigondeaux, comparaciones que no serían exactas, pero sí útiles).

Sábado 17 de octubre, 7:30 p.m. ET • Vasiliy Lomachenko vs. Teófimo López, 12 rounds, por los títulos de peso ligero OMB/AMB y el cinturón “franquicia” CMB de Lomachenko, y el título de peso ligero FIB de López

