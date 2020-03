Padres de Tatiana Vélez no moverán un dedo si le imputan cargos

La señora Yaritzel confesó: ‘me llamó para tratar de que yo desistiera pero no le fue bien… que ya dejara todo que ella iba a regresar, le dije que no voy a dejar nada, estoy salvaguardando su vida, así ella lo vea o no’.

Nuevamente día a día conversó con la señora de Vélez, quien aseguró: “mi esposo me dijo que no vamos a mover un solo dedo si la Fiscalía le imputa cargos a Tatiana por falsos testimonios”.

Según la maquillista, todo ese dolor que dice sentir su madre, no es cierto, porque asegura que lo único que ella quiere es figurar. Además de que permite que la tilden de enferma, cuando, supuestamente, su madre está clarita de que no lo está. Allí también mencionó que sus padres la tuvieron muy pelaítos, y que le pegaban por todo, hasta por salirse de un renglón cuando hacía la tarea. En ese directo, metió a Wyznick, quien rápidamente le dio su pa’ tras, y le dejó claro que la fiscalía la podía procesar por falso testimonio. ¡Ujum!

You May Also Like