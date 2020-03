Padres de la niña desaparecida Mónica Serrano se ponen a disposición del Ministerio Público

Sin embargo, al salir del Laboratorio Clínico Genetix, Huertas y García informaron que acordaron no divulgar el resultado, porque este no es concluyente y, en cambio, pedirán al Ministerio Público pruebas adicionales para tener mayor certeza.

Fuentes del Ministerio Público informaron que la investigación que llevan a cabo está amparada en el artículo 205 del Código Penal que dispone entre otros temas que “ quien suprima o altere la identidad de un menor de edad en los registros del estado civil será sancionado con prisión de tres a cinco años. La misma pena se aplicará a quien, a sabiendas entregue a un menor de edad a una persona que no sea su protegido o a quien no esté autorizado para recibirlo” .

You May Also Like