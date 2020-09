Padres de familia dudan sobre conveniencia de clases semipresenciales

Detalló que es muy prematuro hablar de ese tema porque aún no ha llegado una vacuna, además no es lo mismo como padre salir con los niños y estar pendiente de que no toquen nada o que se quiten la mascarilla, a que estén con otros compañeros, ahí es difícil que hagan caso.

Por su parte, Aldo Bazán, de la Asociación de Padres y Madres de Familia Organizados de Panamá Centro, aseguró que no están dispuestos a enviar a los estudiantes a las aulas , porque consideran que no hay condiciones para eso.

Mientras las organizaciones de escuelas particulares no han discutido el tema de la nueva normalidad escolar para el 2021, pero ven con buenos ojos las clases semipresenciales, asociaciones de padres de familia consideran que es muy prematuro hablar de ir a las aulas , ya que no se sabe cómo estará la situación de la COVID-19 para esa fecha.

