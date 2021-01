Padres de familia de centros educativos oficiales y particulares no participarán en diálogo con el Meduca

Conforme a lo que establece el artículo 4, numeral 10 de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada mediante la Ley No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y la Ley No. 55 de 2 de octubre de 2009, la Defensoría del Pueblo puede mediar en los conflictos que se presenten entre la administración pública y los particulares, con la finalidad de promover acuerdos que los solucionen.

