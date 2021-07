Pacto de la OCDE busca limitar competencia fiscal

Cada país tendrá libertad para hacerlo o no, pero lo cierto es que si no se hace en el país de mercado, lo podrá hacer el país de origen de esa multinacional hasta llevar la tasa pagada por la compañía a un mínimo de 15%.

Los representantes del MEF explicaron que el acuerdo con la OCDE no obliga a los países a gravar con el 15% y que no es algo que se esté discutiendo actualmente en el seno del Gobierno.

You May Also Like