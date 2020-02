Pacto de Estado pide no parchar Código Penal

“Esta Comisión de Gobierno, y así lo voy a señalar ahora en el pleno, se va a quedar con los proyectos y los prohijamientos que tenemos, porque no los podemos detener y les vamos a dar curso. Pero sí vamos a advertir en el pleno hoy que los diputados traten de abstenerse de presentar propuesta de modificación [a los códigos en mención]. Esto es una sugerencia, porque yo no puedo obligar a ningún diputado a que no lo haga […]”, explicó.

En ese sentido, Ávila dijo que la Comisión de Gobierno tiene toda la disposición de colaborar con el también denominado Pacto de Estado, y que participarán el próximo 4 de marzo en la reunión de esa instancia, en las instalaciones de la Procuraduría de la Administración en Llanos de Curundú. No obstante, dejó claro que, como presidente de la Comisión de Gobierno, no puede impedir la iniciativa legislativa de sus colegas.

