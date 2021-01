Pacto con Odebrecht, en la cuerda floja

Por último, reflexionó sobre la lucha anticorrupción. “Mientras no acabemos con leyes que permitan a funcionarios públicos cobrar doble salario y justificarlo, estaremos promoviendo la corrupción. Mientras no acabemos con leyes que permitan que existan planillas en las que no es necesario especificar la función de la persona ni el horario ni el lugar donde cumple su actividad laboral, nosotros estamos promoviendo la corrupción”, expresó.

¿Qué pasó con la audiencia que Ulloa anunció en septiembre? Se desconoce si se celebró o no, pues en la sesión de ayer no se permitieron preguntas.

