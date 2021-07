Pacquiao y Spence Jr. calientan su pelea del 21 de agosto

“Cuando me llamaron y me dijeron ‘¿quieres pelear con Manny Pacquiao?’ dije: ‘absolutamente sí, estoy listo para esto’. Estamos trabajando con peleadores que tengan similitudes a Pacquiao. Lógicamente, no son iguales a él, pero vamos enfocándonos en sus tiempos y su velocidad”, aseguró el púgil.

En cuanto al boxeo de su rival, Pacquiao dejó claro que tiene un desafío al frente y que no será fácil salir con la mano en alto: “No puedes confiarte o desestimar a alguien como Spence. Es joven, talentoso, con boxeo y tiene mucho potencial. Lo he visto cómo entrena con pasión y dedicación”.

