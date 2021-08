Pacquiao vs Ugas Live: Manny Pacquiao vs Yordenis Ugs, en vivo el resultado de la pelea de box por el ttulo de la AMB

Round 6: El Pollito Ceja est haciendo mucho dao al cuerpo. El filiino trata de cuidar la regin media y moverse ms, pero el mexicano lo sigue encontrando y haciendo dao. Tambalea Magsayo.

Excelente pelea a la mitad del camino.

Round 5: Magsayo a la lona! Golpes al cuerpo hacen ir para atrs al fiilpino, que termina visitando la lona tras otro fuerte volao de izquierda cuando quedaban 9 segundos. Lo salva la campana. 1-1 en cadas. Qu pelea!

Round 4: Magsayo luce en este round. Par de rachas de combinaciones que aterrizan en el rostro del mexicano, quien sigue atacando con ganchos, pero en estos 3 minutos se llev la peor parte.

Round 3: Fuego cruzado en todo el round. Intercambio importante de golpes de ambos lados.

Round 2: Cejas intenta regresar a la pelea con ganchos al hgado y conect un upper. ‘El Pollito’ fue el que intent ir adelante, moviendo bien la cintura y conectando.

Round 1: El mexicano se repone y logra trabajar par de golpes al cuerpo tras parar con la frente un jab de zurda brutal de Magsayo al inicio.

Round 1: CAE CEJA AL 2:33! Se fue con todo el filipino, nada de estar estudiando ni nada. Se levanta Ceja, pero est en malas condiciones.

Turno de la pelea de eliminacin para el peso pluma del ONB. El mexicano ‘Pollito’ Ceja contra el filipino Magasayo, en su quinta pelea en Estados Unidos.

Combate pactado a 12 rounds.

Round 10: CAE ESCANDN! Ahora s no fue patinn y pone rodilla a tierra el colombiano. Quera recuperar el aire, pero ah el referee lo toma como que no quiere continuar tras una golpiza al inicio del round. Acaba esto a 2:04 del final.

CARLOS CASTRO GANA EN EL LTIMO ROUND!

Round 9: Castro intent poner de nuevo la distancia, pero Escandn fue por ms y termina dominando el round.

Se vienen unos ltimos 3 minutos muy intensos porque la pelea puede irse para cualquiera.

Round 8: Castro y Escandn comienzan a dar muestras de cansancio. Castro tiene un corte en el ojo derecho, Escandn sangra de la nariz.

Sigue muy parejo este combate.

Round 7: Se usa la repeticin y efectivamente, la cada de Escandn fue resbaln.

Round 7: Escandn cae! Le hiciero mucho dao, parece que patina ms que un golpe en el primer medio minuto del asalto. Sangre escurre por la nariz. Castro huele sangre, aprieta turbo y lanza muchas combinaciones, aunque se le cansa el caballo al 1:40 y no puede terminar al colombiano, que ya no tiene mayor fuerza en sus golpes, tiene el ojo izquierdo camino a cerrarse.

Round 6: Salvado por la campana! Escandn pasa su peor momento, lo sacude Castro y las cuerdas lo rescataron, aunque se calientan los nimos porque llegan par de golpes despus del final del round.

Round 5: Llegamos a la mitad del camino del combate a 10 en el peso pluma. Escandn comenz mejor, pero Castro ha ido mejorando, con sus dos mejores rounds, con un buen counter que comienza a hacer dao, aprovechando la ventaja de alcance. La campana llega quizs en el mejor intercambio de la noche.

Round 4: Otro round parejo, como todos menos el primero. Escandn llev a Castro a las cuerdas y hubo uno de los primeros intercambios de combinaciones de la pelea. Castro finalmente encontr hizo dao con la derecha, encontrando el rostro con sus tres mejores golpes de la noche.

Round 3: Buen uppercut de Castro en el primer minuto y solt otra zurda. Se enredan por primera ez en la corta distancia y ambos lanzaron uppers con las peores intenciones. Escandn busca tambin los golpes al cuerpo.

Round 2: Round ms de estudio que el primero. Castro us ms el jab para mantener distancia, pero se le ve temeroso porque ya sinti la dinamita del colombiano.

Hubo una gran ovacin… pero para Pacquiao al llegar a la arena.

Round 1: Castro trabajando la ventaja de alcance, manteniendo la distancia con el jab. Par de veces Escandn logr meterse a la distancia. El colombiano fue el que ms lo busc en los primeros 3 minutos, aunque poco dao hasta los ltimos segundos, en que Castro sinti el poder del colombiano con un gancho. Fue a las cuerdas al sonar la campana.

Ya estn en el ring los primeros pugilistas de la funcin estelar. El colombiano Escandn y el mexicoameriano Carlos Castro pelean en el peso pluma.

AQU VAMOS!

Pequea pausa en el TMobile Arena de Las Vegas y en un cuarto de hora comienza la cartelera estelar de la noche, con 4 peleas.

Victor Ortiz vs Robert Guerrero | Peso wlter Carlos Castro vs Oscar Escandon | Peso pluma Mark Magsayo vs Julio Ceja | Ttulo internacional de peso pluma de la OMB Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas | Ttulo Mundial wlter de la AMB

Primera sorpresa de la velada. En la ltima pelea antes del PPV, en un combate a 8 rounds en el peso pluma, el mexicano da la campanada al vencer por decisin unnime al filipino Dato, quitndole el invicto. 78-63 y doble 77-64.

LA VICTORIA MS IMPORTANTE EN LA CARRERA DEL MEXICANO!

Clave que Contreras hizo mucho dao al rostro del filipino y lo llev a la lona en el tercer round.

Turno a la pelea del peso pluma entre el filipino Dato y el mexicano Contreras.

El hermano adoptivo de Joey Spencer se lleva el combate de 4 rounds dl peso ligero ante un Villalobos haciendo su debut en Estados Unidos, que tena solo dos peleas, todas en Mxico.

Se viene el debut profesional de Spencer. 4 rounds, peso ligero.

Se fue a la distancia el primer combate de la noche en Las Vegas. Brooks y Sevilla Rivera lucharon por 6 rounds en la revancha y los resultados son:

58-56 Rivera

59-55 Brooks

57-57

Empate en la primera pelea!

El primero de nueve combates inicia ya. Duelo en el Peso sper mediano, una revancha de la pelea del 20 de abril, que gan Sevilla Rivera por decisin unnime.

La espera termin. 763 das despus de su ltimo combate, Manny Pacquiao se sube al cuadriltero quizs por ltima ocasin, cuando se enfrente al cubano Yordenis Ugs por el campeonato mundial de peso welter de la Asociacin Mundial de Boxeo y lo viviremos en directo en MARCA Claro.

Dos aos, un mes y un da despus de pelear ante Keith Thurman, el filipino est de regreso para igualar un rcord ‘inalcanzable’ de Floyd Mayweather ante un rival que no era su primera opcin.

La funcin de esta noche en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, deba medir a Pac-Man ante Errol Spence. Uno de los combates ms esperados del ao, pero que se termin cancelando por una lesin del estadounidense, abriendo la puerta al cubano, como en su momento Pacquiao tuviera hace par de dcadas.