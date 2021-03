Paco Porras, posible nuevo concursante de ‘Supervivientes 2021’

“Me tenían retenido posiblemente con la ayuda de alguna sustancia que anulaba mi voluntad echándome, por ejemplo, burundanga en la comida […] No es normal que yo me dejara hacer aquellas cosas”, fue una de sus declaraciones.

El futurólogo, al que se le daba por desaparecido, explicó que se sentía solo porque no tenía a nadie a quien recurrir. Y eso no es todo, pues también desveló que había estado supuestamente retenido en contra de su voluntad para ejercer la prostitución.

